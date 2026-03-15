Savaşla tıkanan Hürmüz'ü ABD nasıl açabilir?

Savaşın başlamasından önce ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in, bir Amerikan saldırısının İran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya iteceği ve bölgenin mayınlar ile dronlarla döşeneceği yönünde uyarılarda bulunduğu belirtilmişti. Savaş buna rağmen başlayınca İran geri adım atmayı reddederek boğazı kapatmayı en güçlü kozu olarak kullandı. Bu süreçte en az 13 Amerikalı hayatını kaybederken, bir okul saldırısında çoğu çocuk 175 sivilin ölmesi ve operasyonun haftalık milyarlarca dolarlık maliyeti, uzmanlara göre Amerikan ekonomisini stagflasyon riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı güvence altına alma planı, 39 km genişliğindeki geçidin İran füzeleri ve dronları tarafından bir "ölüm bölgesine" dönüştürülmesi riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Boğazın güvenliğini sağlamak için tanker başına iki savaş gemisinin düşeceği devasa bir eskort operasyonun planlandığı belirtilirken, uzmanlar bu sürecin başarılı olması için en az bir düzine MQ-9 Reaper dronunun sürekli devriyede olması gerektiğini belirtiyor.

Trump, Çin, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin de bu yükü paylaşmasını beklerken, güvenlik önlemleri nedeniyle oluşacak gecikmelerin boğaz trafiğini normal kapasitesinin yüzde 10'una kadar düşürebileceği öngörülüyor.