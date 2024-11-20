Savaşları böyle kazandılar: Eski uygarlığın gizemli ölüm düdüğü
Bilim insanları günümüz Meksika topraklarında 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar yaşayan ve güçlü bir uygarlık kurmuş olan Aztekler ile ilgili ilginç bir çalışma yaptı. Yapılan yeni çalışma uygarlığın kafatası şeklindeki düdüklerinin dinleyicileri nasıl etkilediği hakkında şaşırtıcı bir sonuç ortaya koydu.
Bilim insanları, Aztek uygarlığının kültürel ve dini objelerinden biri olan “ölüm düdüğü” üzerinde yaptığı araştırmalarla dikkat çekici bulgular elde etti.
Günümüz Meksika topraklarında 14. ve 16. yüzyıllar arasında hüküm süren Azteklerin kullandığı bu düdüklerin, insan beyni üzerindeki etkileri ilk kez bilimsel olarak incelendi.