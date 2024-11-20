Savaşları böyle kazandılar: Eski uygarlığın gizemli ölüm düdüğü

Bilim insanları, Aztek uygarlığının kültürel ve dini objelerinden biri olan “ölüm düdüğü” üzerinde yaptığı araştırmalarla dikkat çekici bulgular elde etti.

Günümüz Meksika topraklarında 14. ve 16. yüzyıllar arasında hüküm süren Azteklerin kullandığı bu düdüklerin, insan beyni üzerindeki etkileri ilk kez bilimsel olarak incelendi.