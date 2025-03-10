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Savaşta at ve eşek dönemi: Rusya yüzyıllar öncesine döndü!

Rusya, yüksek teknolojilerin yarıştığı savaşta, doğu cephesinde atlar ve eşekleri kullanmaya başladı. Yüzyıllar öncesinin savaş dayanakları olan bu hayvanlar Ukrayna'nın insansız hava araçlarının dikkatini çekmemek erzak ve asker taşıyor.

Savaşta at ve eşek dönemi: Rusya yüzyıllar öncesine döndü! - 1

Rusya, doğu cephesinde Ukrayna'nın insansız hava aracı ordusuna karşı koymak için önceki yüzyıllardan kalma savaş alanlarının temel dayanaklarına yöneldi.

Atlar ve eşekleri kullanmaya başlayan Rus ordusu, cepheye yakın hareket eden zırhlı ve diğer araçları kolayca tespit edip vurabilen insansız hava araçlarının dikkatini çekmemek için bu hayvanlarla erzak ve asker taşıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Savaşta at ve eşek dönemi: Rusya yüzyıllar öncesine döndü! - 2

AV TÜFEKLERİ KULLANIYORLAR

Amerikan Wall Street (WSJ)  gazetesine göre İHA'ları son derece etkili silahlar haline getiren teknolojik gelişmeler, her iki tarafı da uyum sağlamak için acele etmeye zorladı.

Bazı çözümler, insansız hava araçlarını düşürmeyi amaçlayan lazerler veya elektronik karıştırıcılar gibi gelişmiş ekipmanlar üzerinde çalışmayı içeriyor.

Diğerleri ise onları gökyüzünden fırlatmak için av tüfeklerinden araçlara kaynaklanmış kaba örgü kalkanlara kadar farklı araçları barındırıyor.

Savaşta at ve eşek dönemi: Rusya yüzyıllar öncesine döndü! - 3

"RUSLAR OLDUKÇA YARATICI"

Ukrayna Ordusu Çavuş Ihor Vizirenko, Rusları at üzerinde ilk kez drone görüntülerinde gördü.

WSJ’ye konuşan Vizirenko, hayvanları ilk gördüğünde “Ruslar oldukça yaratıcı. Artık savaş insansız hava araçları ve topçulardan ibaret. Onların araçları cepheye yaklaşır yaklaşmaz Ukraynalılar onları yok ediyor” dedi.

Bazı Rus askeri blog yazarları, cephedeki eşeklerin fotoğraflarını yayınladı. 

Savaşta at ve eşek dönemi: Rusya yüzyıllar öncesine döndü! - 4

EL ARABALARI DA CEPHEDE

Vizirenko'nun birimi de benzer bir şekilde odun, malzeme ve hatta yaralıları cepheye kilometrelerce uzağa taşımak için el arabaları kullanıyor.

Depolarda ve ofislerde küçük yükler için kullanılanlara benzer el arabalarını, araçları Rus insansız hava araçlarının menzilinden uzak tutmaya yardımcı olmak için kullanıyorlar.

Savaşta at ve eşek dönemi: Rusya yüzyıllar öncesine döndü! - 5

MİLATTAN ÖNCEYE DAYANIYOR

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne göre, savaşta kullanılan atların tarihi, savaş arabalarını çekmek için kullanıldıkları M.Ö. 1500'lü yıllara kadar uzanıyor.

Daha sonra nakliye ve süvari hücumları için askeri bir dayanak noktası haline geldiler.

Birçok Ukraynalı, savaş alanındaki binicilik becerileriyle ünlü yarı göçebe bir halk olan ülkelerinin Kazak mirasıyla gurur duyuyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda at ve eşeklerin yerini büyük ölçüde araçlar aldı.

Bir grup Amerikan özel kuvveti, ABD öncülüğünde Afganistan'ın işgalinin başlangıcında atları kullandı, ancak gelişmiş dünyadaki ordular tören dışında düzenli kullanımdan çıkardı.

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