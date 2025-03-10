Savaşta at ve eşek dönemi: Rusya Ukrayna'da en yeni silahlarını kullanıyor
Rusya, yüksek teknolojilerin yarıştığı savaşta, doğu cephesinde atlar ve eşekleri kullanmaya başladı. Yüzyıllar öncesinin savaş dayanakları olan bu hayvanlar Ukrayna'nın insansız hava araçlarının dikkatini çekmemek erzak ve asker taşıyor.
Rusya, doğu cephesinde Ukrayna'nın insansız hava aracı ordusuna karşı koymak için önceki yüzyıllardan kalma savaş alanlarının temel dayanaklarına yöneldi.
Atlar ve eşekleri kullanmaya başlayan Rus ordusu, cepheye yakın hareket eden zırhlı ve diğer araçları kolayca tespit edip vurabilen insansız hava araçlarının dikkatini çekmemek için bu hayvanlarla erzak ve asker taşıyor.