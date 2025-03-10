Savaşta at ve eşek dönemi: Rusya Ukrayna'da en yeni silahlarını kullanıyor

AV TÜFEKLERİ KULLANIYORLAR

Amerikan Wall Street (WSJ) gazetesine göre İHA'ları son derece etkili silahlar haline getiren teknolojik gelişmeler, her iki tarafı da uyum sağlamak için acele etmeye zorladı.

Bazı çözümler, insansız hava araçlarını düşürmeyi amaçlayan lazerler veya elektronik karıştırıcılar gibi gelişmiş ekipmanlar üzerinde çalışmayı içeriyor.

Diğerleri ise onları gökyüzünden fırlatmak için av tüfeklerinden araçlara kaynaklanmış kaba örgü kalkanlara kadar farklı araçları barındırıyor.