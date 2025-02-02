"İNSANLIK DIŞI DOĞALARINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Rus bakanlık, açıklamasının devamında bunun kışkırtıcı bir eylem olduğu belirtilerek şunları ekledi: "Bu provokasyonla Kiev rejiminin Kursk bölgesindeki Russkoye Poreçnoye köyünde yaptığı vahşeti kamuoyundan gizlenmesi amaçlandı. Sivil unsura yönelik saldırı, Kiev'in başında olanların terörist ve insanlık dışı doğasını bir kez daha gösterdi."