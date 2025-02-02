Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında15 kişi öldü
Savaşın 4'üncü yılına günler kala, Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı saldırıları devam ediyor. Ukrayna, Kuzey Kore askerlerinin de savaştığı en sıcak cephe hattı olan Kursk’un Suca bölgesinde bir yatılı okula füze saldırısı düzenledi, 4 kişi öldü. Ancak Ukrayna ordusu, saldırıyı Rus birliklerinin düzenlediğini iddia etti. Öte yandan Rus ordusu Ukrayna’da yerleşim yerlerini ve enerji tesislerini vurdu. Saldırlarda en 15 kişinin öldüğü bildirildi. Şiddetin arttığı Rusya-Ukrayna savaşında son durum... (Haber: Derya Doğan)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin, Kursk’un Suca kentindeki bir yatılı okula yönelik bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Bakanlık, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Suca şehrindeki yatılı okula füze saldırısı düzenleyerek savaş suçu işledi. Füzeler Ukrayna'nın Sumi bölgesinden fırlatıldı" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, saldırı sırasında onlarca bölge sakininin, binanın içinde tahliye edilmeye hazırlandığı da belirtildi.
Ukrayna ordusu, geçen yıl Rusya'nın Kursk Kursk bölgesine saldırısı düzenleyerek Suca kentini kontrol altına almıştı.
Kursk bölgesi aynı zamanda Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'ya karşı Rus ordusu saflarında savaştığı cephe hattı.