Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında15 kişi öldü

Savaşın 4'üncü yılına günler kala, Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı saldırıları devam ediyor. Ukrayna, Kuzey Kore askerlerinin de savaştığı en sıcak cephe hattı olan Kursk’un Suca bölgesinde bir yatılı okula füze saldırısı düzenledi, 4 kişi öldü. Ancak Ukrayna ordusu, saldırıyı Rus birliklerinin düzenlediğini iddia etti. Öte yandan Rus ordusu Ukrayna’da yerleşim yerlerini ve enerji tesislerini vurdu. Saldırlarda en 15 kişinin öldüğü bildirildi. Şiddetin arttığı Rusya-Ukrayna savaşında son durum... (Haber: Derya Doğan)

Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında15 kişi öldü - 1

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin, Kursk’un Suca kentindeki bir yatılı okula yönelik bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlık, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Suca şehrindeki yatılı okula füze saldırısı düzenleyerek savaş suçu işledi. Füzeler Ukrayna'nın Sumi bölgesinden fırlatıldı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, saldırı sırasında onlarca bölge sakininin, binanın içinde tahliye edilmeye hazırlandığı da belirtildi.

Ukrayna ordusu, geçen yıl Rusya'nın Kursk Kursk bölgesine saldırısı düzenleyerek Suca kentini kontrol altına almıştı.

Kursk bölgesi aynı zamanda Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'ya karşı Rus ordusu saflarında savaştığı cephe hattı.

DÜNYA HABERLERİ

Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında15 kişi öldü - 2

"İNSANLIK DIŞI DOĞALARINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Rus bakanlık, açıklamasının devamında bunun kışkırtıcı bir eylem olduğu belirtilerek şunları ekledi: "Bu provokasyonla Kiev rejiminin Kursk bölgesindeki Russkoye Poreçnoye köyünde yaptığı vahşeti kamuoyundan gizlenmesi amaçlandı. Sivil unsura yönelik saldırı, Kiev'in başında olanların terörist ve insanlık dışı doğasını bir kez daha gösterdi."

Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında15 kişi öldü - 3

KİEV SUÇU MOSKOVA'YA ATTI

Öte yandan Ukrayna ordusu, okulu Rus güçlerinin vurduğunu iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Rus birliklerin, Kursk bölgesinin Ukrayna güçleri tarafından tutulan bir bölümünde tahliye için hazırlanan insanların bulunduğu bir yatılı okulu vurduğunu ve en az 4kişinin öldüğünü öne sürdü. Zelenski, saldırıda yatılı okulun yerle bir olduğunu söyledi.

Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında15 kişi öldü - 4

RUS SALDIRILARINDA 15 CAN KAYBI

Kiev yetkilileri, Rusya'nın dün Ukrayna'ya karşı insansız hava araçları ve füzelerle başlattığı yaylım ateşinde en az 15 kişinin öldüğünü ve ülke genelinde onlarca konutun yanı sıra enerji altyapısının da zarar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna acil servisleri, merkez şehir Poltava'da bir Rus füzesinin bir konuta isabet etmesi sonucu 11 kişinin öldüğünü ve 4’ü çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, 22 kişinin enkazdan kurtarıldığını, acil durum ekiplerinin gece boyunca çalıştığını bildirdi.

Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında15 kişi öldü - 5

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov’da ise belediye başkanı, insansız hava aracı saldırısında bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını söyledi.

Bölge yetkilileri, kuzeydoğudaki Sumi bölgesindeki bir köyde sokaklarda devriye gezen üç polis memurunun saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında15 kişi öldü - 6

ZELENSKİ DESTEK İSTEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna hedeflerine yönelik gece saldırılarında füzeler, saldırı dronları ve hava bombaları kullandığını belirterek, “Bunlar, Rus terörüne karşı kendimizi savunmak için daha fazla desteğe ihtiyacımız olduğunu gösteriyor” dedi.

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