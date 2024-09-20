Savaşta yeni aşama: İsrail, Lübnan sınırına yığınak yapıyor
İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası Mavi Hat'ta tansiyon had safhada. Lübnan'a 7 Ekim'den bu yana en yoğun bombardımanlarından birini gerçekleştiren İsrail, sınıra yığınak yapmayı sürdürüyor.
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların yankısı sürüyor.
Patlamaların ardından İsrail ordusu ile Hizbullah, Mavi Hat olarak bilinen sınır bölgesinde karşılıklı saldırılara başladı.
Sınırda tansiyon bugün de son derece yüksek.