Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar İzmir'e geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir turizm firması öncülüğünde belediye, sivil toplum kuruluşları ve iş adamları bir araya gelip savaş mağduru kadın ve çocuklar için çalışma başlattı. Savaştan kaçan kadınların ilçeye getirilmesi için 3 otelde yer ayrıldı.