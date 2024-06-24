Save the Children: Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de 21 bine yakın çocuğun ailesinden ayrı, enkaz altında, gözaltında olduğunu, isimsiz veya toplu mezarlara defnedildiğini açıkladı.
Save the Children İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta artan saldırıları nedeniyle ailelerinden ayrı düşen çocuk sayısının arttığını, korumasız çocuklara sahip çıkanların ise baskı altına alındığını açıkladı.
Gazze'de tahmini olarak 17 bin çocuğun ailesinden ayrı düşmüş veya refakatçisiz şekilde kayıp olduğu kaydedilen açıklamada, yaklaşık 4 bin çocuğun ise enkaz altında, toplu mezarlarda ya da isimsiz mezarlarda olduğunun tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.