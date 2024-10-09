Schengen bölgesine gidecekler dikkat! Pasaport damgası gidiyor, elektronik sistem geliyor

Dünya'nın haberine göre bu yeni sistemle ilgili olarak göç politikaları uzmanları ise "Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi, Avrupa sınır yönetimini modernize etmek için atılmış önemli bir adımdır. Dijital kayıtlar, sınır geçişlerini daha hızlı ve güvenli hale getirebilir.

Ancak, sistemin uygulamaya konulmasının ardından, sınır kapılarında biyometrik veri toplama süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi kritik önem taşıyacaktır.



Ayrıca, sınır geçişlerinde yaşanabilecek uzun bekleme süreleri ve teknolojik aksaklıklar gibi olası sorunlara karşı hazırlıklı olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.