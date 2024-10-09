Schengen bölgesine gidecekler dikkat! Pasaport damgası gidiyor, elektronik sistem geliyor
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınır güvenliğini artırma ve yasadışı göçü önleme amacıyla uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Kasım 2024'ten itibaren hayata geçiyor. Yeni sistemle birlikte AB dışı ülkelerden Schengen bölgesine gelenlerin giriş ve çıkışları dijital ortamlarda kaydedilecek. Uzmanlar ise olası bir takım sorunlara karşı uyarıda bulunuyor. Peki Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi nedir? Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi ile neler değişecek?
Avrupa Birliği ülkelerine artık elektronik sistemle girilebilecek.
Sınır güvenliğini artırma ve yasadışı göçü önleme amacıyla uygulamaya konulanacak sistem 10 Kasım itibariyle uygulamaya koyulacak.