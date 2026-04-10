Schengen vizesinde yeni dönem başladı
10.04.2026 10:32
NTV - Haber Merkezi
Avrupa Birliği, Schengen bölgesinde pasaportlara damga basma uygulamasını kaldırarak dijital Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) bugün itibarıyla devreye aldı.
29 ÜLKEDE DEVREYE GİRDİ
Avrupa Birliği’nin yeni dijital sınır sistemi Giriş-Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026 itibarıyla Schengen bölgesindeki 29 ülkede tam kapasiteyle devreye girdi.
Yeni uygulama, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının giriş ve çıkışlarının elektronik ortamda kayıt altına alınmasını sağlıyor.
Sistemle birlikte pasaportlara manuel damga basılması uygulaması büyük ölçüde sona ererken, sınır geçişleri dijital kayıt sistemi üzerinden takip edilecek.
KİMLERİ KAPSIYOR, HANGİ KURALLAR GEÇERLİ?
EES, Schengen bölgesine kısa süreli seyahat eden, yani 180 gün içinde en fazla 90 gün kalacak AB dışı tüm yolcuları kapsıyor. Yeni sistem, mevcut kalış süresi kurallarını değiştirmiyor. Süreyi aşan yolcular anında tespit edilebilecek.
Schengen bölgesi 29 Avrupa ülkesini kapsıyor ve bu ülkeler arasında sınır kontrolü olmadan seyahat edilebiliyor.
SINIRDA HANGİ VERİLER ALINACAK?
10 Nisan sonrası Schengen’e ilk girişte yolculardan şu bilgiler alınacak:
- Pasaport bilgileri
- Fotoğrafı
- Parmak izi
Bu veriler sınır geçişi sırasında sisteme kaydedilecek. Yetkililer, biyometrik veri vermeyi reddeden kişilerin Schengen bölgesine girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. 12 yaş altındaki çocuklardan parmak izi alınmayacak.
HAVALİMANLARINDA YENİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
eni sistemle birlikte yolcular, özellikle havalimanlarında özel kiosklar üzerinden işlem yapacak. Bu kiosklarda pasaportlar taranacak, ardından parmak izi ve yüz fotoğrafı alınacak.
Ekranlarda ayrıca yolculara konaklama bilgisi ve maddi yeterlilik gibi konulara ilişkin sorular yöneltilebilecek.
Bu sorular bazı durumlarda sınır görevlileri tarafından da sorulabilecek. EES kaydı üç yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre içinde yapılan seyahatlerde bilgiler sistem üzerinden doğrulanacak.
KADEMELİ GEÇİŞ SÜRECİ
EES’in Ekim 2025’ten bu yana kademeli olarak devreye alındığı ancak bazı teknik aksaklıklar nedeniyle tüm sınır noktalarında eş zamanlı uygulamaya geçilemediği ifade ediliyor.
Avrupa Komisyonu, yoğunluk yaşanan dönemlerde sistem kontrollerinin geçici olarak esnetilebileceğini ve bu uygulamanın Eylül ayına kadar sürebileceğini duyurdu.
Ayrıca Milano ve Lizbon gibi bazı büyük havalimanlarında sistemin henüz tam olarak devreye alınmadığı belirtiliyor.
Avrupa Birliği, EES ile sınır güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçle mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda uzun vadede sınır geçişlerinin daha hızlı ve sistematik hale getirilmesi amaçlanıyor.