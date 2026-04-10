Schengen vizesinde yeni dönem başladı

EES’in Ekim 2025’ten bu yana kademeli olarak devreye alındığı ancak bazı teknik aksaklıklar nedeniyle tüm sınır noktalarında eş zamanlı uygulamaya geçilemediği ifade ediliyor.

Avrupa Komisyonu, yoğunluk yaşanan dönemlerde sistem kontrollerinin geçici olarak esnetilebileceğini ve bu uygulamanın Eylül ayına kadar sürebileceğini duyurdu.

Ayrıca Milano ve Lizbon gibi bazı büyük havalimanlarında sistemin henüz tam olarak devreye alınmadığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği, EES ile sınır güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçle mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda uzun vadede sınır geçişlerinin daha hızlı ve sistematik hale getirilmesi amaçlanıyor.