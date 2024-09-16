Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başladı

TÜM SINIRLAR KONTROL ALTINDA

Almanya'nın dokuz komşu ülkesi var. 16 Eylül'den önce Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile sınır kontrolleri uygulanıyordu.

16 Eylül'den itibaren geriye kalan beş ülkeyle de (Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka) sınırlar kontrol altına alınacak.