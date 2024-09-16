Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor

Almanya, düzensiz göçe karşı etkili mücadele için harekete geçti. Tüm kara sınırlarında uygulanacak denetimler, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Sınırlarında pasaport kontrolü uygulamaya başlayan Almanya'nın bu kararı, Schengen Bölgesi komşularını kızdırdı. Önlemler aynı zamanda sınır ötesi suç şebekeleri ve terör örgütleri gibi dış tehditlerden korunmayı hedefliyor.

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 1

TÜM KARA SINIRLARINDA DENETİM

Almanya, düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek dokuz komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolü uygulamasına bugün başladı.

Ülkenin tüm kara sınırlarında düzensiz göçe ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı sınır kontrolleri ilan edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 2

Alman haber ajansı DPA'ya göre, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, söz konusu önlemin "sınır ötesi suçlarla mücadele ve yasadışı göç oranını sınırlama" amacı taşıdığını söyledi.

Faeser, sınır kontrolünün güvenlik durumuna göre sıklık ve sürenin belirleneceği "hedefli bir çalışma" olacağını aktardı.

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 3

"SCHENGEN BÖLGESİ'NİN MERKEZİ"

Bu tür önlemlerin AB'de istisna olması amaçlanıyor.

Almanya, Schengen Anlaşması uyarınca 29 üye ülke arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırıldığı ve pasaport kontrollerinin yalnızca dış sınırlarda ve havaalanlarında zorunlu tutulduğu Schengen Bölgesi'nin merkezinde yer alıyor.

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 4

KOMŞU ÜLKELER ÖFKELİ

Önlemlerin uygulamaya konmasının ardından bazı komşu ülkeler sınırlardaki trafik sıkışıklığı konusunda endişelerini dile getirdi.

Danimarka polisi, sınır ötesi yolculara kuyruklarda beklememek için normalden daha erken yola çıkmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 5

"POLONYA İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

CNN'in haberine göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, kara sınırındaki kontrollerin sıkılaştırılmasının Polonya için kabul edilemez olduğunu belirterek Varşova'nın etkilenen tüm ülkelerle acil görüşmeler talep edeceğini söyledi.

Yunanistan ve Avusturya ise Almanya'nın reddettiği göçmenleri kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 6

GÖÇ KONSEYİ UYARDI

Almanya'daki Göç Konseyi, bu adımın AB yasalarını ihlal etme riski taşıdığı konusunda uyardı.

CNN'in haberine göre Konsey, "Almanya sınırlarında koruma arayan göçmenleri geri çevirme şeklindeki mevcut politika hedefi, göç politikası tartışmalarında tehlikeli bir popülizm biçimini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 7

TÜM SINIRLAR KONTROL ALTINDA

Almanya'nın dokuz komşu ülkesi var. 16 Eylül'den önce Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile sınır kontrolleri uygulanıyordu.

16 Eylül'den itibaren geriye kalan beş ülkeyle de (Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka) sınırlar kontrol altına alınacak.

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 8

Bu adım, Almanya'nın cuma günü Kenya ile kontrollü göç anlaşması imzalamasının ardından geldi. Anlaşmaya göre Berlin, vasıflı ve yarı vasıflı Kenyalı işçilere kapılarını açacak.

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 9

SOLINGEN'DE BIÇAKLI SALDIRI

Alman hükümeti, geçen ay Solingen kentinde Suriyeli bir sığınmacının düzenlediği ölümcül bıçaklı saldırının ardından kamuoyunda oluşan endişe karşısında yeni tedbirleri duyurdu.

Şüphelinin, 2023 yazında sınır dışı edilmesi gereken ancak Almanya'da kalan, DAEŞ bağlantılı olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Suriyeli bir erkek olduğu belirlendi.

Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor - 10
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