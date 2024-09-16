Schengen'de derin çatlak: Almanya bugün kara denetimlerine başlıyor
Almanya, düzensiz göçe karşı etkili mücadele için harekete geçti. Tüm kara sınırlarında uygulanacak denetimler, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Sınırlarında pasaport kontrolü uygulamaya başlayan Almanya'nın bu kararı, Schengen Bölgesi komşularını kızdırdı. Önlemler aynı zamanda sınır ötesi suç şebekeleri ve terör örgütleri gibi dış tehditlerden korunmayı hedefliyor.
TÜM KARA SINIRLARINDA DENETİM
Almanya, düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek dokuz komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolü uygulamasına bugün başladı.
Ülkenin tüm kara sınırlarında düzensiz göçe ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı sınır kontrolleri ilan edildi.