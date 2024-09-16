Schengen'de derin çatlak: Almanya kara denetimlerine başladı

"POLİS IRKÇI MOTİVASYONLA HAREKET EDEMEZ"

Alman hükümeti, eleştiriler sonrası bugün yaptığı açıklamada, "ırksal profillemeyi" reddetti.



İçişleri Bakanlığı sözcüsü, olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada “Kesinlikle hiçbir şüphe yok ve bunu burada bir kez daha vurgulamak isterim ki polisin ırkçı motivasyonla hareket etmesi tamamen kabul edilemez ve hukuk dışıdır” dedi.