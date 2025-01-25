Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde konuştu. Scholz, ülkedeki siyasi atmosferin yanı sıra Türkiye-Almanya ilişkilerini, ABD'li milyarder Elon Musk'ın siyasi açıklamalarını, ABD Başkanı Donald Trump'la başlayan yeni dönemi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel başlıkları değerlendirdi. Scholz, iş insanı Musk'ı eleştirerek, "Medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor." açıklamasında bulundu.
MUSK İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde güncel başlıkları değerlendirdi.
Scholz, Musk ile 2022'de Brandenburg'daki Tesla fabrikasının açılışında görüştüklerini belirterek, "Daha sonra bir telefon görüşmemiz daha oldu. O da ticari çıkarları hakkındaydı. Ancak şimdi yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor." dedi.