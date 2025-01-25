Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde konuştu. Scholz, ülkedeki siyasi atmosferin yanı sıra Türkiye-Almanya ilişkilerini, ABD'li milyarder Elon Musk'ın siyasi açıklamalarını, ABD Başkanı Donald Trump'la başlayan yeni dönemi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel başlıkları değerlendirdi. Scholz, iş insanı Musk'ı eleştirerek, "Medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor." açıklamasında bulundu.

Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor - 1

MUSK İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde güncel başlıkları değerlendirdi.

Scholz, Musk ile 2022'de Brandenburg'daki Tesla fabrikasının açılışında görüştüklerini belirterek, "Daha sonra bir telefon görüşmemiz daha oldu. O da ticari çıkarları hakkındaydı. Ancak şimdi yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor." dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor - 2

"MİLYARDER OLMASINDAN ETKİLENMİYORUM"

Scholz, Musk'ın açıklamalarının bir dış müdahale olup olmadığına ilişkin ise güçlü medya girişimcilerinin müdahalelerine alışkın olduğunu söyleyerek, "Bunu, 19. yüzyıldan beri biliyorum. Almanya'dan olmaması ve dünya çapında milyarder olmasından etkilenmiyorum." diye konuştu.

Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor - 3

MUSK'IN "AŞIRI SAĞCI" EĞİLİMLERİ

Scholz, kendisini üzen şeyin Musk'ın "aşırı sağcı partiler lehine olan partizanlığı" olduğunu ifade ederek, "Bu, Avrupa'da demokrasiyi ve bir arada yaşamayı tehlikeye atıyor. Ben bunu eleştiriyorum. Eleştirmeye de devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor - 4

TÜRK SEÇMENLERLE İLGİLİ KONUŞTU

Almanya'daki Türk kökenli seçmenlere ilişkin Scholz, "Öncelikle, Türkiye ile bir şekilde bağlantısı olan, ya kendileri ya da ebeveynleri veya büyükanne büyükbabaları Türkiye’den gelen bu kadar çok vatandaşın Almanya’da demokratik sürece katılmasından dolayı çok mutluyum. Bu, demokrasimiz için iyi bir gelişme." diye konuştu.

Bu nedenle, en önemli reformlardan birinin vatandaşlık yasasının modernize edilmesi olduğunu dile getirdi.

Scholz, "Çifte vatandaşlık hakkının tanınması büyük bir adımdır ve bu sayede birçok kişi hem eski vatanını hem de yeni vatanını sahiplenerek karar süreçlerine katılma fırsatını elde etti." ifadelerini kullandı.

Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor - 5

"DEMOKRASİDE EN ÖNEMLİ ŞEY SANDIĞA GİTMEK"

cholz, Almanya’nın, başka ülkelerden gelen insanların emeğine, özverisine ve iyi niyetine olan ihtiyacına dikkati çekerek, "Onlara, bu ülkeye yerleştiklerinde, Alman dilini konuştuklarında, çalıştıklarında ve gelir elde ettiklerinde vatandaş olma imkanı vererek ülkede karar verme fırsatı da verilmelidir." diye konuştu.

Scholz seçime yüksek katılım çağrısında bulunarak "Demokrasilerde en önemli şey sandığa gitmektir. Mümkün olduğunca çok sayıda insanın bunu yapacağını umuyorum." dedi.

Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor - 6

"TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ"

Başbakan Scholz, Türk-Alman ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini de değerlendirerek, "Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler çok iyi. Ticaret, mal ve hizmet alışverişi artmaya devam ediyor ve rekor seviyelere ulaştı ve bunun devam edeceğini varsayabiliriz." dedi.

Scholz, Türkiye ile ilişkileri özverili bir şekilde sürdürmenin Almanya için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor - 7

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ DESTEKLEDİM"

Almanya'nın yapabileceği katkılardan birinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamak olduğunu kaydeden Scholz, "Bu yüzden AB'nin, AB ile Türkiye arasındaki konularda görüşmelere, diyaloğa ve tartışmaya yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu şimdi gerçekleşti ve devam edecek. Ben bunun arkasındayım." dedi.

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarik planına da değinen Scholz, "Türkiye, Alman savunma sistemlerini, örneğin savaş uçaklarımızı satın alarak kendisini güçlendirmeye ilgi duyuyor. Bu konu şu anda Türkiye'de inceleniyor ve biz de bunu mümkün kıldık. Bakalım Türkiye'deki inceleme nasıl sonuçlanacak." diye konuştu

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