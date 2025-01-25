Scholz'dan Musk'a eleştiri: Gücünü dünyaya müdahale için kullanıyor

TÜRK SEÇMENLERLE İLGİLİ KONUŞTU

Almanya'daki Türk kökenli seçmenlere ilişkin Scholz, "Öncelikle, Türkiye ile bir şekilde bağlantısı olan, ya kendileri ya da ebeveynleri veya büyükanne büyükbabaları Türkiye’den gelen bu kadar çok vatandaşın Almanya’da demokratik sürece katılmasından dolayı çok mutluyum. Bu, demokrasimiz için iyi bir gelişme." diye konuştu.

Bu nedenle, en önemli reformlardan birinin vatandaşlık yasasının modernize edilmesi olduğunu dile getirdi.

Scholz, "Çifte vatandaşlık hakkının tanınması büyük bir adımdır ve bu sayede birçok kişi hem eski vatanını hem de yeni vatanını sahiplenerek karar süreçlerine katılma fırsatını elde etti." ifadelerini kullandı.