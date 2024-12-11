SDG, yanlışlıkla 30 milyon dolarlık ABD İHA'sını vurdu
CNN'in birden fazla yetkiliye dayandırarak paylaştığı habere göre Suriye'nın kuzeyinde ABD'nin desteklediği törörist SDG güçleri, ABD'ye ait 30 milyon dolarlık MQ-9 Reaper model tipi insansız hava aracını yanlışlıkla vurarak düşürdü.
Yetkililer terörist SDG güçlerinin, Türk İHA'sı zannederek ateş açtığını ve bu yüzden yanlışlıkla ABD İHA'sının düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Tanesi yaklaşık 30 milyon dolar maliyetle üretilen İHA'nın düşmesine yönelik ABD tarafından resmi açıklama yapılmadı.