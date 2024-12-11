SDG, yanlışlıkla 30 milyon dolarlık ABD İHA'sını vurdu

Yetkililer terörist SDG güçlerinin, Türk İHA'sı zannederek ateş açtığını ve bu yüzden yanlışlıkla ABD İHA'sının düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Tanesi yaklaşık 30 milyon dolar maliyetle üretilen İHA'nın düşmesine yönelik ABD tarafından resmi açıklama yapılmadı.