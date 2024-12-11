SDG, yanlışlıkla 30 milyon dolarlık ABD İHA'sını vurdu

CNN'in birden fazla yetkiliye dayandırarak paylaştığı habere göre Suriye'nın kuzeyinde ABD'nin desteklediği törörist SDG güçleri, ABD'ye ait 30 milyon dolarlık MQ-9 Reaper model tipi insansız hava aracını yanlışlıkla vurarak düşürdü.

SDG, yanlışlıkla 30 milyon dolarlık ABD İHA'sını vurdu - 1

Yetkililer terörist SDG güçlerinin, Türk İHA'sı zannederek ateş açtığını ve bu yüzden yanlışlıkla ABD İHA'sının düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Tanesi yaklaşık 30 milyon dolar maliyetle üretilen İHA'nın düşmesine yönelik ABD tarafından resmi açıklama yapılmadı.

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SDG, yanlışlıkla 30 milyon dolarlık ABD İHA'sını vurdu - 2

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, “ABD Hava Kuvvetleri, 9 Aralık'ta Suriye üzerinde Doğal Çözüm Operasyonu (Operasyon İnherent Resolve) kapsamında görev yapan insansız bir MQ-9 Reaper ile teması kaybetti.” ifadesini kullanmıştı. İHA'nın kaybedilme nedeni ise açıklanmadı.

SDG, yanlışlıkla 30 milyon dolarlık ABD İHA'sını vurdu - 3

ABD’nin desteklediği PKK/YPG unsurları, Suriye'de ANKA UCAV tipi bir Türk İHA’sını düşürdüğünü iddia etmişti.

SDG, yanlışlıkla 30 milyon dolarlık ABD İHA'sını vurdu - 4

Enkaz görüntülerinde bunun ABD yapımı bir MQ-9 Reaper olduğu görüldü.

Dost ateşi ile vurulan yaklaşık 30 milyon dolarlık İHA'nın düşmesiyle ABD vergi mükelleflerinin parasının boşa gittiği yorumları yapıldı. 

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