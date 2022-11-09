Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi

Savaş sürerken Ukrayna'yı üçüncü kez ziyaret eden ABD'li aktör ve yönetmen Sean Penn, kazandığı Oscar ödüllerinden birisini Ukrayna lideri Zelenski'ye hediye etti

Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 1

Amerikalı ünlü oyuncu Sean Penn, Kiev’i ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye kazandığı Oscar ödüllerinden birisini hediye etti.

Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 2

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Amerikalı aktör ve film yönetmeni Sean Penn, üçüncü kez Ukrayna'yı ziyaret etti.

Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 3

Penn, Ukrayna’nın zaferine olan inancının bir sembolü olarak yanında getirdiği Oscar heykelini savaşın sonuna kadar kalması kaydıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye verdi.

Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 4

Zelenski de bu jeste karşılık ülkesi Ukrayna adına Sean Penn'e III. Derece Liyakat Nişanı takdim etti.

Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 5
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 6
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 7
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 8
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 9
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 10
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 11
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 12
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 13
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 14
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 15
Sean Penn'den Zelenski'ye 'Oscar' hediyesi - 16

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