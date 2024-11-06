Seçim gecesine damga vuran telefon! Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) demokrat aday Kamala Harris, Donald Trump'a karşı aldığı yenilgisinden çok seçim bürosunda yaptığı "sahte" telefon konuşmasıyla sosyal medyanın diline düştü. Seçim gecesi bir seçmenle konuştuğunu ifade eden demokrat aday, bürodaki alkışların daha iyi duyulabilmesi için telefonu çevirdiğindeyse çok konuşulacak bir ayrıntı ortaya çıktı.

Seçim gecesine damga vuran telefon! Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü - 1

Henüz kesinleşmese de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimini Donald Trump kazandı.

Cumhuriyetçi Trump, çekişmeli eyaletlerin tamamında rakibi Kamala Harris'ten fazla oy aldı. 

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Seçim gecesine damga vuran telefon! Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü - 2

Trump zaferini ilan ederken Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü.

Seçim gecesine damga vuran telefon! Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü - 3

Kamala Harris, oy kullandıktan sonra Demokrat Parti'nin Washington DC'deki genel merkezine gelerek görüntülü bir telefon konuşması yaptığını söyledi. Telefona konuşurken Harris “Nasılsınız? Oy kullandınız mı?” dedi, bir süre durakladıktan sonra “Verdiniz mi? Teşekkür ederim!” diye ekledi. O sırada salonda alkış tufanı koptu.

Seçim gecesine damga vuran telefon! Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü - 4

Harris, telefonda olduğunu söylediği seçmenin alkışları daha iyi duyabilmesi için telefonunu çevirdi.

Ancak, New York Post'un haberine göre, kalabalık grup çok geçmeden telefon ekranının Harris'in aslında kamera uygulamasında olduğunu gösterdiğini fark etti.

Görüntüler sosyal medyada gündemine düşerken kullanıcılardan yorum yağdı.

Seçim gecesine damga vuran telefon! Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü - 5

X'te bir kullanıcı şöyle yazdı:

“Kamala Harris tam bir sahtekar. Kendisine oy veren bir seçmenden telefon aldığını söylüyor ve herkese göstermek için telefonu çeviriyor ama ekran kamera modunda.”

Bir başka kullanıcı ise “Bu neyin nesi? Harris'in araması sahte mi? IPhone'um yok, ama kamera çalışırken aramada olunuyor mu?” diye sorguladı.

Üçüncü bir kullanıcı ise şunları yazdı: “Harris sözde seçmenle sahte görüşme yapıyor! Telefonunu kaldırıp gösterdiğinde hatta kimsenin olmadığı belliydi! Kamera uygulaması açıktı! Ne aptalca.”

Seçim gecesine damga vuran telefon! Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü - 6

KAMALA'YI SAVUNANLAR DA OLDU

Harris'i savunanlar ise şunları söyledi:

“Yanlışlıkla kamera kontrol düğmesine basmıştır (iPhone 16'da yeni özellik). Aslında gerçekten görüşme yaptığını anlayabilirsiniz çünkü telefonu yüzüne geri getirdiğinde ekran kapanıyor. Eğer görüşme yapmıyorsanız prox sensörü kamera uygulamasında aktif olma.”

'Siz de deneyin, bir arama yapın, kamerayı açın, yanağınıza tutun ve sonra uzaklaştırın. Yanağınızın arama yapmasını önlemek için ekranın etkinleştiğini ve devre dışı kaldığını göreceksiniz (onunki de öyle oldu).

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