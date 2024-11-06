Seçim gecesine damga vuran telefon! Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü

X'te bir kullanıcı şöyle yazdı:



“Kamala Harris tam bir sahtekar. Kendisine oy veren bir seçmenden telefon aldığını söylüyor ve herkese göstermek için telefonu çeviriyor ama ekran kamera modunda.”



Bir başka kullanıcı ise “Bu neyin nesi? Harris'in araması sahte mi? IPhone'um yok, ama kamera çalışırken aramada olunuyor mu?” diye sorguladı.



Üçüncü bir kullanıcı ise şunları yazdı: “Harris sözde seçmenle sahte görüşme yapıyor! Telefonunu kaldırıp gösterdiğinde hatta kimsenin olmadığı belliydi! Kamera uygulaması açıktı! Ne aptalca.”