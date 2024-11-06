Seçim gecesine damga vuran telefon! Kamala Harris sosyal medyanın diline düştü
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) demokrat aday Kamala Harris, Donald Trump'a karşı aldığı yenilgisinden çok seçim bürosunda yaptığı "sahte" telefon konuşmasıyla sosyal medyanın diline düştü. Seçim gecesi bir seçmenle konuştuğunu ifade eden demokrat aday, bürodaki alkışların daha iyi duyulabilmesi için telefonu çevirdiğindeyse çok konuşulacak bir ayrıntı ortaya çıktı.
Henüz kesinleşmese de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimini Donald Trump kazandı.
Cumhuriyetçi Trump, çekişmeli eyaletlerin tamamında rakibi Kamala Harris'ten fazla oy aldı.