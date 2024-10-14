Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine üç hafta kaldı. Hem Demokrat aday Kamala Harris hem de Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump, seçim sonucunu belirleyecek kritik eyaletlerdeki mitinglerine devam ediyor. Anketler, iki aday arasında başa baş bir rekabetin yaşandığını gösteriyor. Harris, kamuoyu yoklamalarında az bir farkla önde görünse de, performansındaki düşüş dikkat çekti.
ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştiriliecek seçimlere bir aydan az süre kaldı.
Yeni başkanı kim olacak sorusunun cevabı merakla beklenirken iki aday seçim kampanyaları kapsamında kritik eyaletlerde mitinglerine devam ediyor.