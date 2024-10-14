Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine üç hafta kaldı. Hem Demokrat aday Kamala Harris hem de Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump, seçim sonucunu belirleyecek kritik eyaletlerdeki mitinglerine devam ediyor. Anketler, iki aday arasında başa baş bir rekabetin yaşandığını gösteriyor. Harris, kamuoyu yoklamalarında az bir farkla önde görünse de, performansındaki düşüş dikkat çekti.

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 1

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştiriliecek seçimlere bir aydan az süre kaldı. 

Yeni başkanı kim olacak sorusunun cevabı merakla beklenirken iki aday seçim kampanyaları kapsamında kritik eyaletlerde mitinglerine devam ediyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 2

PERFORMANSI DÜŞTÜ

Anketler, Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında başabaş bir mücadeleye işaret ediyor.

Harris kamuoyu yoklamalarında az farkla da olsa önde. Ancak performasının düştüğü görünüyor.

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 3

"YALAN SÖYLEMEK DEZENFORMASYONDUR"

59 yaşındaki Kamala Harris, iki hafta önce Kuzey Carolina’yı vuran Helene Kasırgası sonrası bölgede miting gerçekleştirdi. Mitingde, Trump'ı isim vermeden eleştiren Harris, "İhtiyaç sahipleri için var gücüyle çalışanlar hakkında yalan söylemek dezenformasyondur" diyerek rakibinin politikalarını sorguladı.

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 4

Harris, seçmenlere hitap ederken, Demokrat Parti’nin sosyal hizmetler ve yardım konusundaki politikalarının önemine vurgu yaptı.

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 5

600 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Öte yandan, Başkan Joe Biden da kasırgadan etkilenen Florida’ya giderek bölgeye 600 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Bu durum, Demokrat adaylar için bir destek sağlama çabası olarak değerlendirildi. 

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 6

10 BİN SINIR GÖREVLİSİ SÖZÜ

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise Arizona’da bir miting gerçekleştirdi. Burada, göçmenlik konusuna odaklanan Trump, Meksika sınırında kaçak geçişleri önlemek amacıyla 10 bin sınır görevlisi istihdam edeceği sözünü verdi.

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 7

Trump, önceki gün ise Demokratların kalelerinden Kaliforniya'daydı.

Miting öncesi güvenlik noktası yakınlarında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 8

3. SUİKAST GİRİŞİMİ

49 yaşındaki Vem Miller’ın üzerinde ve aracında birden fazla ateşli silah, pasaport ve sahte plaka bulunduğu öğrenildi. Suçlamalarla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 9

TEHLİKEYLE KARŞILAŞMADI

Trump'ın bu mitingde, daha önce iki kez suikast girişiminin hedefi olduğu biliniyor, ancak güvenlik yetkilileri, bu olayda Trump'ın herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadığını açıkladı.

Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting - 10

SEÇİMLER 5 KASIM'DA

Seçim sürecinin hızla ilerlediği bu günlerde, Harris ve Trump’ın yapacakları mitingler ve katılımcıların tepkileri, 5 Kasım'daki seçim sonuçlarını belirlemede kritik rol oynayacak gibi görünüyor.

Her iki aday da seçmenlerin kalbini kazanmak için çeşitli stratejiler geliştirirken, anket sonuçları ve kampanya faaliyetleri, son günlerde daha da önem kazandı.

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