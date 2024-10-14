Seçim heyecanı tırmanıyor: Harris ve Trump'tan kritik eyaletlerde miting

SEÇİMLER 5 KASIM'DA

Seçim sürecinin hızla ilerlediği bu günlerde, Harris ve Trump’ın yapacakları mitingler ve katılımcıların tepkileri, 5 Kasım'daki seçim sonuçlarını belirlemede kritik rol oynayacak gibi görünüyor.

Her iki aday da seçmenlerin kalbini kazanmak için çeşitli stratejiler geliştirirken, anket sonuçları ve kampanya faaliyetleri, son günlerde daha da önem kazandı.