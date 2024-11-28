Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu!

ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde Demokratların adayı olan Kamala Harris, son yayınladığı video mesajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Başkan Yardımcısı'nın gözlerinin şiş olması ve kelimeleri yanlış telaffuz etmesi dikkat çekerken, uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları Harris’in sarhoş olup olmadığına dair çeşitli iddialarda bulundu. Video sonrası yapılan düzenlenmiş klipler ve espriler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu! - 1

ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde Demokratların adayı olan Kamala Harris'in son video mesajı sosyal medyada gündem oldu.  Başkan Yardımcısı’nın konuşma tarzı ve görüntüsü, "sarhoş mu?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu! - 2

2024 başkanlık seçimlerini kaybetmesinden bu yana nadiren görünen 60 yaşındaki mevcut başkan yardımcısı, dün gece Kaliforniya'dan bir video çekerek, Donald Trump'a yenilmesine rağmen  hala "aynı güce sahip olduklarını "söylediği bir video mesaj yayınladı.

Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu! - 3

Ancak yayınlanan video sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı Harris’in sergilediği sıra dışı konuşma tarzını alkol tüketimine bağladı. 

Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu! - 4

Bazı uzmanlar bu durumu yorgunluk ve seçim sonrası stresle ilişkilendirdi.

Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu! - 5

ALKOLÜN OLASI BELİRTİLERİ

Alkoliklerle çalışan bir psikiyatrist olan Dr. Carole Lieberman, Harris’in yarı kapalı gözleri, peltek konuşması ve abartılı el hareketlerinin alkol etkisi altında olabileceğine dair işaretler taşıdığını ifade etti.

New York'ta acil tıp doktoru olan Dr. Stuart Fishcer ise baş hareketlerinin ve duraklamaların, alkol kullanımının olası belirtileri olduğunu söyledi.

Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu! - 6

SAMİMİ GÖRÜNME ÇABASI

Bazı uzmanlar ise farklı bir yaklaşım sergiliyor. Beden dili analisti Judi James, Harris’in tuhaf davranışlarının aslında samimi görünme ve destekçilerine empati gösterme çabasının bir parçası olabileceğini belirtti.

James’e göre, Başkan Yardımcısı’nın jestleri ve konuşma tarzı kaybetmenin yarattığı duygusal yükü yansıtıyor olabilir.

Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu! - 7

Demokratların resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan video, kullanıcılar arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, videonun Harris’i küçük düşürdüğünü savunurken, bazıları da Demokratların neden böyle bir video paylaştığını sorguladı.

Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu! - 8

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, video mesajında kampanya çalışanlarına teşekkür ederken, “Kimsenin gücünüzü elinizden almasına izin vermeyin,” diyerek motivasyon mesajı verdi. Ancak, sosyal medyadaki tartışmalar, bu sözlerin ötesine geçerek Harris’in görüntüsüne odaklandı.

Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu! - 9

Kamala Harris’e yönelik bu iddialar, daha önce de gündeme gelmişti. Özellikle, seçim döneminde kampanya mitinglerinde yaptığı konuşmalar zaman zaman eleştiri konusu olmuş, hatta popüler kültürde de yer almıştuı. Harris’e yönelik suçlamalar doğrulanmış olmasa da, tartışmalar kamuoyunda yankı bulmaya devam ediyor.

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