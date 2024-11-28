Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu!
ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde Demokratların adayı olan Kamala Harris, son yayınladığı video mesajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Başkan Yardımcısı'nın gözlerinin şiş olması ve kelimeleri yanlış telaffuz etmesi dikkat çekerken, uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları Harris’in sarhoş olup olmadığına dair çeşitli iddialarda bulundu. Video sonrası yapılan düzenlenmiş klipler ve espriler, sosyal medyada hızla yayıldı.
ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde Demokratların adayı olan Kamala Harris'in son video mesajı sosyal medyada gündem oldu. Başkan Yardımcısı’nın konuşma tarzı ve görüntüsü, "sarhoş mu?" tartışmalarını beraberinde getirdi.