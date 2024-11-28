Seçim mağlubiyeti sonrası Harris'ten "tuhaf" video: Sarhoş mu? iddiaları sosyal medyada gündem oldu!

ALKOLÜN OLASI BELİRTİLERİ

Alkoliklerle çalışan bir psikiyatrist olan Dr. Carole Lieberman, Harris’in yarı kapalı gözleri, peltek konuşması ve abartılı el hareketlerinin alkol etkisi altında olabileceğine dair işaretler taşıdığını ifade etti.

New York'ta acil tıp doktoru olan Dr. Stuart Fishcer ise baş hareketlerinin ve duraklamaların, alkol kullanımının olası belirtileri olduğunu söyledi.