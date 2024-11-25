"Seçimde hile yaptılar" iddiası: Muhalifler parlamento önünde çadır kurdu
Gürcistan'da 26 Ekim'de Ekim'de yapılan ve iktidardaki Rus yanlısı Gürcü Hayali partisinin kazandığı parlamento seçimlerine yönelik siyasi kriz sürüyor. Sonuçları kabul etmeyen Avrupa Birliği destekçileri, başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadır kurdu. Muahlifler, hükümeti seçimde hile yapmakla suçluyor.
Gürcistan'da ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri ve destekçileri, başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadır kurdu.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Avrupa Birliği yanlıları, iktidardaki Rus yanlısı "Gürcü Hayali" Partisinin kazandığı seçimleri protesto etmeye devam etti.
Şota Rustevli Caddesi'ne yürüyen göstericiler, ellerinde Gürcistan ile AB ve farklı ülkelerin bayraklarıyla hükümet karşıtı slogan attı.