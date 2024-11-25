"Seçimde hile yaptılar" iddiası: Muhalifler parlamento önünde çadır kurdu

Gürcistan'da 26 Ekim'de Ekim'de yapılan ve iktidardaki Rus yanlısı Gürcü Hayali partisinin kazandığı parlamento seçimlerine yönelik siyasi kriz sürüyor. Sonuçları kabul etmeyen Avrupa Birliği destekçileri, başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadır kurdu. Muahlifler, hükümeti seçimde hile yapmakla suçluyor.

"Seçimde hile yaptılar" iddiası: Muhalifler parlamento önünde çadır kurdu - 1

Gürcistan'da ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri ve destekçileri, başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadır kurdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Avrupa Birliği yanlıları, iktidardaki Rus yanlısı "Gürcü Hayali" Partisinin kazandığı seçimleri protesto etmeye devam etti.

Şota Rustevli Caddesi'ne yürüyen göstericiler, ellerinde Gürcistan ile AB ve farklı ülkelerin bayraklarıyla hükümet karşıtı slogan attı. 

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"Seçimde hile yaptılar" iddiası: Muhalifler parlamento önünde çadır kurdu - 2

Protestocular, parlamento binasının önündeki caddeyi trafiğe kapatarak çadırlar kurdu.

Burada konuşan muhalefet liderleri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak, seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini yineledi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı parlamento binasının önünde sabaha kadar kalmaya karar veren göstericiler, bugün toplanacak yeni parlamentonun ilk oturumunu protesto edeceklerini bildirdi.

"Seçimde hile yaptılar" iddiası: Muhalifler parlamento önünde çadır kurdu - 3

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Seçimi kazanan Gürcü Hayali Partisi, yeni kurulacak hükümetin başbakan adayı olarak mevcut Başbakan Kobakhidze'yi gösterdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.

"Seçimde hile yaptılar" iddiası: Muhalifler parlamento önünde çadır kurdu - 4

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etti.

Seçimi kazanan Gürcü Hayali Partisi, yeni kurulacak hükümetin başbakan adayı olarak mevcut Başbakan Kobakhidze'yi gösterdi.

Seçim sonrasında oluşan yeni parlamento bugün toplanacak.

"Seçimde hile yaptılar" iddiası: Muhalifler parlamento önünde çadır kurdu - 5
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