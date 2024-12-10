Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu
Beşar Esad rejiminin Şam'daki işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nde, gizli bölme iddialarını araştıran ekiplerin çalışmaları sürerken, Harasta askeri hastanesinde hapishane kodlarına uygun yazılmış cesetler bulundu. Bazılarının yakın zamanda öldürülmüş gibi göründüğü belirtildi. Ölenlerden bazılarının üzerinde giysi varken, diğerleri çıplaktı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin en karanlık merkezi Sednaya Hapishanesi'nde, kendilerine ulaşılamayan mahkumları arama çalışmaları devam ediyor.
"Ölüm kampı" olarak bilinen cezaevinde iş makineleri ile kazılan alanlarda gizli bölmeler aranıyor.