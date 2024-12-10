Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu

Beşar Esad rejiminin Şam'daki işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nde, gizli bölme iddialarını araştıran ekiplerin çalışmaları sürerken, Harasta askeri hastanesinde hapishane kodlarına uygun yazılmış cesetler bulundu. Bazılarının yakın zamanda öldürülmüş gibi göründüğü belirtildi. Ölenlerden bazılarının üzerinde giysi varken, diğerleri çıplaktı.

Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu - 1

Suriye'de Beşar Esad rejiminin en karanlık merkezi Sednaya Hapishanesi'nde, kendilerine ulaşılamayan mahkumları arama çalışmaları devam ediyor.

"Ölüm kampı" olarak bilinen cezaevinde iş makineleri ile kazılan alanlarda gizli bölmeler aranıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu - 2

40 CESET BULDULAR

Harasta Askeri Hastanesi'nde ise kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetler görüntülendi.

AFP'ye konuşan muhalifler, Şam yakınlarındaki Harasta'nın morgunda, üzerlerinde numaralar ve isimler yazılı ceset torbalarına doldurulmuş, işkence izleri taşıyan yaklaşık 40 ceset bulduklarını söyledi.

Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu - 3

"KORKUNÇ BİR MANZARAYDI"

Ülkenin güneyindeki isyancı grup üyelerinden Muhammed El Hac, “Morgun kapısını kendi ellerimle açtım, korkunç bir manzaraydı, korkunç işkence izleri gösteren yaklaşık 40 ceset yığılmıştı” dedi.

Harasta hastanesinde çekilen görüntülerde ayrıca içinde kemikler bulunan bir bez parçası görülürken, çürümekte olan bir cesedin göğüs kafesi derinin arasından görünüyordu.

Cesetler beyaz plastik torbalara konmuş ya da bazıları kanla lekelenmiş beyaz bezlere sarılmıştı.

Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu - 4

BAZILARI ÇIPLAKTI

Cesetlerin üzerinde karalanmış numaralar ve bazen de isimler bulunan bez parçaları ya da yapışkan bantlar vardı.

Bazıları yakın zamanda öldürülmüş gibi görünüyordu.

Ölenlerden bazılarının üzerinde giysi varken, diğerleri çıplaktı.

Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu - 5

REJİMİN KOMPLEKSLERİ

Muhalifler pazar günü, ailesi Suriye'yi elli yılı aşkın bir süredir demir yumrukla yöneten Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirerek iktidarı ele geçirdi.

Esad'ın babası Hafız'dan miras aldığı yönetim sisteminin temelinde, iktidardaki Baas partisinin çizgisinin dışına çıktığından şüphelenilenleri hapse atarak muhalefeti ortadan kaldırmak için kullanılan acımasız bir hapishaneler ve gözaltı merkezleri kompleksi vardı.

Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu - 6

SEDNAYA'DAKİLERE AİT OLABİLİR

Suriye'de "mezbaha" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ne akın akın gelen binlerce kişi, yakınlarına ait izler bulmaya çalışıyor.

Sednaya Cezaevindeki Tutuklular ve Kayıplar Derneği'nin (ADMSP) kurucularından Diab Serriya AFP'ye yaptığı açıklamada cesetlerin Sednaya cezaevindeki tutuklulara ait olabileceğini söyledi.

Serriya, “Harasta Hastanesi tutukluların cesetlerinin toplandığı ana merkez olarak hizmet veriyordu. Cesetler Saydnaya hapishanesinden ya da Tişrin Hastanesi'nden oraya gönderilir ve Harasta'dan toplu mezarlara nakledilirdi” ifadelerini kullandı.

“Videoda gördüklerimizi belgelemek çok önemli" diye ekledi.

Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu - 7

60 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre en az 60 bin kişi işkence altında ya da Esad'ın gözaltı merkezlerindeki korkunç koşullar nedeniyle öldürüldü.

Çatışmaların başlamasından bu yana Esad'ın hükümeti insan hakları ihlalleri, işkence, tecavüz ve yargısız infaz vakalarıyla suçlanıyor.

Hajj, çabaların geçiş döneminde “Esad'ın hapishanelerde ve gözaltı merkezlerinde işlediği suçları ortaya çıkarmaya” odaklanacağını umduğunu söyledi.

“Esad'ın bir savaş suçlusu olarak hesap vereceğini umuyoruz” dedi.

Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu - 8
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