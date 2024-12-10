Bazıları çıplaktı: Sednaya'da gizli bölmeler aranırken hapishane kodlu cesetler bulundu

BAZILARI ÇIPLAKTI

Cesetlerin üzerinde karalanmış numaralar ve bazen de isimler bulunan bez parçaları ya da yapışkan bantlar vardı.

Bazıları yakın zamanda öldürülmüş gibi görünüyordu.

Ölenlerden bazılarının üzerinde giysi varken, diğerleri çıplaktı.