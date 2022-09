"Seferberlik savaşı kaybettiğinin göstergesi"

Son olarak The New York Times gazetesinde Roger Cohen imzalı makalenin başlığı için "Köşeye sıkışmış bir Putin her zamankinden daha tehlikeli" ifadeleri kullanıldı.



Köşeye sıkıştığı belirtilen Putin'in en tehlikeli döneminde olduğu kaydedilen makalenin dikkat çeken kısmı şöyle:



"Ukrayna ve Batılı destekçileri şimdilik avantaja sahipse, bu avantaj hiçbir şekilde güvenli değil. Belki de 60 yıl önceki Küba füze krizinden bu yana Amerikalı ve Rus liderler nükleer savaş tehlikesi konusunda bu kadar açık ve keskin bir şekilde karşı karşıya gelmemişti."