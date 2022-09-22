"Seferberlik savaşı kaybettiğinin göstergesi"

Financial Times yayın kurulunun makalesinde ise "Vladimir Putin’in umutsuz zar atışı" cümlesi başlık olarak seçildi. makalede Rus lider için "Köşeye sıkıştırılmış, nükleer silahlı bu otokrat, kendi halkı, Ukrayna ve dünya için artık son derece tehlikeli ve öngörülemez bir kişidir" nitelendirmesi yapıldı.



Makalede "Kibirden hasta yatağına düşmek üzere olan Putin, yedek askerleri çağırarak, Rus birliklerinin ne derece tükenmiş ve morali bozulmuş hale geldiğini kabullenmek durumunda kaldı. “Bu bir blöf değil” diyerek, önceki tehditlerinin boş olduğunu kabul eden Putin’in bu defaki tehdidi belki de son bir zar atışı" değerlendirmesi yapıldı.