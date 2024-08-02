Şeflerden skandal yöntem: Bozuk yiyecekleri ilaçla gizlemişler
Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otel restoranında çalışan iki şefin, bozuk yemekler fark edilmesin diye uyguladıkları yöntem duyanları şaşkına çevirdi.
Çin'in Nantong şehrinde, Chongzhou Bölgesi Pazar Yönetim Bürosu, 30 Temmuz'da iki restoran şefinin hapse mahkum edildiğini duyurdu. Sebebini duyanlar ise şaşkına döndü. İki şefin insanlara verdikleri bozuk yemekler fark edilmesin diye ilginç bir yöntem denedikleri ortaya çıktı.