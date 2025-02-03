Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor?

BUZULLAR ERİYOR

Buzulların erimesi, sadece deniz seviyelerinin yükselmesine yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın iklimini daha da sıcak hale getirecek.

Arktika’daki buzulların erimesi, bölgedeki sıcaklık artışını hızlandıracak ve deniz seviyelerinin daha hızlı yükselmesine neden olacak. Ayrıca, permafrost (donmuş toprak) çözülecek ve bu da büyük miktarda metan gazının atmosfere salınmasına yol açacak. Metan, karbondioksitten daha güçlü bir sera gazıdır ve iklim değişikliğini daha da hızlandırabilir.