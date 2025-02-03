Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor?

Snowpiercer'dan The Day After Tomorrow'a kadar sayısız film ve dizi, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl şekillendirebileceğine dair öngörülerini ortaya koydu. Ancak şimdi bilim insanları, gerçeğin Hollywood stüdyolarının hayal edebileceğinden çok daha şok edici olabileceğini söylüyor. Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının artmaya devam etmesi halinde 2100 yılında dünyanın daha sıcak, kurak ve tehlikeli bir yer olacağını öngörüyor. İşte 2100 yılında insanlığı bekleyen felaketler.. .

Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor? - 1

İklim değişikliği, son yıllarda dünyanın en büyük tehditlerinden biri olarak gündemdeki yerini koruyor. Hollywood filmlerinde izlediğimiz felaket senaryoları, bilim insanlarının öngörüleriyle giderek daha gerçekçi bir hal alıyor.

2100 yılına kadar iklimdeki değişikliklerin dünya üzerinde büyük yıkımlara yol açması bekleniyor. Peki, bu felakete doğru hızla ilerlerken bizler nelerle karşılaşacağız?

DÜNYA HABERLERİ

Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor? - 2

SERA GAZI EMİSYONLARI ARTIYOR

Son yapılan araştırmalar, sera gazı emisyonlarının hızla arttığını ve bu durumun 2100 yılına kadar dünya genelinde büyük bir değişime yol açacağını gösteriyor. Özellikle karbondioksit ve metan gibi gazların atmosfere salınımı, gezegenin daha sıcak hale gelmesine neden oluyor. 2024 yılı, kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu ve bilim insanları bu eğilimin devam edeceğini belirtiyor.

Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor? - 3

YÜKSELEN SICAKLIKLAR VE AŞIRI HAVA OLAYLARI

Sıcaklıkların yükselmesinin dünya genelinde ciddi sağlık ve çevresel sorunlara yol açacağı, özellikle sıcak hava dalgalarının, en fazla yaşlı nüfus olmak üzere milyonlarca insanı tehdit edeceği öngörülüyor. Bu durum, Avrupa’da sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşmasına ve tarımda büyük kayıplara yol açacak.

Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor? - 4

Bununla birlikte, aşırı yağışlar, bazı bölgelerde ani sel felaketlerine yol açabilirken, diğer bölgelerde su kaynaklarının tükenmesine ve kuraklıkların artmasına neden olacak. Birleşmiş Milletler, kurak alanların 1990’dan bu yana büyük ölçüde genişlediğini ve 2100 yılına kadar kurak bölgelerde yaşayan insan sayısının 5 milyara çıkabileceğini belirtiyor.

Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor? - 5

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Bilim insanları, küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte okyanusların ısınacağını ve deniz seviyelerinin yükseleceğini öngörüyor. Bu durum, özellikle kıyı şehirlerini tehdit ediyor. Singapur’daki araştırmacılar, eğer sera gazı emisyonları artmaya devam ederse, küresel deniz seviyelerinin 2100 yılına kadar 1,9 metre yükselebileceğini belirtiyor. Bu da, Londra, New York ve Miami gibi büyük şehirlerin su altında kalma riskini artırıyor.

Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor? - 6

BUZULLAR ERİYOR

Buzulların erimesi, sadece deniz seviyelerinin yükselmesine yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın iklimini daha da sıcak hale getirecek.

Arktika’daki buzulların erimesi, bölgedeki sıcaklık artışını hızlandıracak ve deniz seviyelerinin daha hızlı yükselmesine neden olacak. Ayrıca, permafrost (donmuş toprak) çözülecek ve bu da büyük miktarda metan gazının atmosfere salınmasına yol açacak. Metan, karbondioksitten daha güçlü bir sera gazıdır ve iklim değişikliğini daha da hızlandırabilir.

Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor? - 7

ORMAN YANGINLARI

Sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar, dünya genelinde orman yangınlarını tetikleyecek. 2023 yılında Los Angeles’ta büyük orman yangınları yaşanmıştı ve bu tür felaketlerin 2100 yılına kadar daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, artan hava kirliliği, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için büyük bir sağlık tehdidi oluşturacak. Hava kirliliği, akciğer hastalıkları, kalp rahatsızlıkları ve felç gibi sağlık sorunlarını artırabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER