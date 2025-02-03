Şehirler sular altında kalacak, sıcaklıklar toplu ölümlere yol açacak! 2100'de dünyayı ne bekliyor?
Snowpiercer'dan The Day After Tomorrow'a kadar sayısız film ve dizi, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl şekillendirebileceğine dair öngörülerini ortaya koydu. Ancak şimdi bilim insanları, gerçeğin Hollywood stüdyolarının hayal edebileceğinden çok daha şok edici olabileceğini söylüyor. Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının artmaya devam etmesi halinde 2100 yılında dünyanın daha sıcak, kurak ve tehlikeli bir yer olacağını öngörüyor. İşte 2100 yılında insanlığı bekleyen felaketler.. .
İklim değişikliği, son yıllarda dünyanın en büyük tehditlerinden biri olarak gündemdeki yerini koruyor. Hollywood filmlerinde izlediğimiz felaket senaryoları, bilim insanlarının öngörüleriyle giderek daha gerçekçi bir hal alıyor.
2100 yılına kadar iklimdeki değişikliklerin dünya üzerinde büyük yıkımlara yol açması bekleniyor. Peki, bu felakete doğru hızla ilerlerken bizler nelerle karşılaşacağız?