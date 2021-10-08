Şehirlerdeki kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi

Finlandiya ve İsveç’te yürütülen ortak bir araştırmada, deki ısı ve ışığın güvelerin ve kelebeklerin hareketlerini değiştirdiği görüldü. Kuzeyde yaşayan bu böceklerin, kırsalda yaşayan aynı türlerden daha uzun süre sonra kış uykusuna yattıkları ortaya çıktı. Çalışmada benzer davranış değişikliğinin mevsimler arası sıcaklık değişimine duyarlı diğer böcek türleri için de geçerli olabileceği öne sürüldü.

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 12:58

Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi - 1

Finlandiya ve İsveç’te yürütülen bir araştırma sonucunda lerdeki kirliliğinin, güve ve kelebeklerin kış uykusuna erken girmelerine neden olduğunu ortaya koydu.

Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi - 2

BAŞKA TÜRLERDE DE GÖRÜLEBİLİR

Çalışmanın yazarlarından Stockholm Üniversitesi fizyoloji araştırmacısı Matthew Nielsen, ‘’ın günlerin uzunluğundan hareketle mevsimsel davranışlar sergilemesi çok yaygın görülüyor. Şehirde yaşayan pek çok diğer türde de benzer etkileri görme olasılığımız yüksek’’ dedi.

Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi - 3

Nielsen’ın çalışması, kelebeklerin ne zaman gelişeceğine, üreme dönemine ve kış uykusuna geçtiği zaman aralığına odanlanarak hazırlandı.

Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi - 4

KIŞA HAZIRLANMAYI GECİKTİRİYOR

İklim değişikliğinin günlerin uzunluğu ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi değiştirdiğini söyleyen Nielsen, lerdeki kirliliğinin böceklerin kışa hazırlık yapmaya başladıkları zamanı değiştirdiğini söyledi.
Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi - 5

‘’Pieris napi’’ ve ‘’Chiasmia clathrata’’ adındaki iki kelebek ve güve türünün davranışlarındaki değişime dair veriler, de yaşayan insanların etraflarındaki değişimi kayıt altına almalarını sağlayan bir uygulama ile toplandı. Bu iki türde de de yaşayanların kırsalda yaşayanlara göre daha uzun süre sonra kış uykusuna yattığı görüldü.

Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi - 6

Davranışlarda meydana gelen bu değişimin nesilden nesle aktarıldığını gören araştırmacılar, daha geç gerçekleşen kış uykusunun, böceklerin sonbahar mevsiminde ekstra bir nesil daha dünyaya getirecek kadar süreye sahip olmalarına neden olacağını gördü.

Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi - 7

YABAN HAYATI DEĞİŞMEYE DEVAM EDECEK

Şimdilik yalnızca Stockholm ve Helsinki’deki güve ve kelebekleri incelediklerini söyleyen Nielsen, insanların yaban hayatını değiştirmeye devam edeceğini ve bunun insanların böcekler üzerindeki etkilerinden yalnızca biri olduğunu belirtti.

Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi - 8

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