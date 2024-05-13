Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler
ABD Üniversitelerindeki Gazze protestoları, mezuniyet törenlerine de damga vuruyor. Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşma yapan dünyaca ünlü komedyen Jerry Seinfeld, İsrail'e verdiği destek sebebiyle protesto edildi. Filistin'e özgürlük sloganları atan onlarca öğrenci, tören alanını terk etti. Kaliforniya ve Virginia'da da mezuniyet törenleri olaylı geçti.
İsrail'e verdiği destekle tanınan ABD’li komedyen Jerry Seinfeld, Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde protesto edildi Törene konuk konuşmacı olarak katılan Seinfeld'in Yahudi kimliğine vurgu yapması da tepki çekti.