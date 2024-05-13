Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler

Seinfeld', "Birçoğunuzun ne düşündüğünü biliyorum. Bu adamı davet ettiklerine inanamıyorum. Çok geç. Diyorum ki: Ayrıcalığınızı kullanın. New Yorklu bir Yahudi çocuktum. Bir komedyen olmak istiyorsanız bu bir ayrıcalıktır." sözleri tepki çekti.