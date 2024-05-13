Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler

ABD Üniversitelerindeki Gazze protestoları, mezuniyet törenlerine de damga vuruyor. Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşma yapan dünyaca ünlü komedyen Jerry Seinfeld, İsrail'e verdiği destek sebebiyle protesto edildi. Filistin'e özgürlük sloganları atan onlarca öğrenci, tören alanını terk etti. Kaliforniya ve Virginia'da da mezuniyet törenleri olaylı geçti.

Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler - 1

İsrail'e verdiği destekle tanınan ABD’li komedyen Jerry Seinfeld, Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde protesto edildi Törene konuk konuşmacı olarak katılan Seinfeld'in Yahudi kimliğine vurgu yapması da tepki çekti.

DÜNYA HABERLERİ

Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler - 2

Seinfeld', "Birçoğunuzun ne düşündüğünü biliyorum. Bu adamı davet ettiklerine inanamıyorum. Çok geç. Diyorum ki: Ayrıcalığınızı kullanın. New Yorklu bir Yahudi çocuktum. Bir komedyen olmak istiyorsanız bu bir ayrıcalıktır." sözleri tepki çekti.

Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler - 3

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan öğrenciler tören alanını terk ederken, Seinfeld tepkilere rağmen konuşmasını tamamladı.

Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler - 4

Ülkenin diğer üniversitelerindeki mezuniyet törenlerine de Gazze protestoları damga vurdu. Kaliforniya'daki Pomona Üniversitesinde eylemciler,
mezuniyet töreninin düzenleneceği salona girişleri engellemeye çalıştı.

Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler - 5

Göstericiler ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini sona erdirmesini talep etti. Protestocularla polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler - 6

Virginia'daki Richmond kentinde bulunan Commonwealth üniversitesinde de mezuniyet töreni olaylı geçti. Çok sayıda öğrenci mezuniyet törenini terk ederken,, öğrenciler daha sonra kent sokaklarında düzenlenen protesto gösterisine katıldı.

"Ellerinizi Refah'tan çekin" pankartları açan göstericiler "Vazgeçmeyeceğiz" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler - 7

Berkeley Üniversitesindeki mezuniyet törenine de Gazze Protestoları sebebiyle ara verildi. Filistin bayrağı taşıyan ve İsrail'in saldırılarının sonlandırılması çağrısı yapan öğrenciler, stadyumdan çıkartıldı.

Seinfeld'e Gazze tepkisi: Yuhaladılar, tören alanını terk ettiler - 8

Teksas'taki Austin Üniversitesindeki Mezuniyet töreninde de bir başka protesto vardı. Sahnede Filistin Bayrağı açan öğrenci, güvenlik tarafından salondan çıkartıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER