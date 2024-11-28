Sekiz yaşlı hastasını öldüren doktor, cinayetleri örtbas etmek için evlerini ateşe vermiş
Berlin'de sekiz yaşlı hastasını öldüren doktorun, suçlarını örtbas etmek için hastalardan bazılarının evlerini ateşe verdiğinden şüpheleniliyor. Doktorun ayrıca üç hastasına ölümcül ilaçlar verdiği belirtiliyor. Alman savcılar, doktoru “cinayet arzusu” ile suçluyor.
Savcıların yaptığı açıklamaya göre, Alman müfettişler Berlin'de bir doktorun bakımı altındaki sekiz yaşlı hastayı öldürdüğünden ve suçlarını örtbas etmek için bazılarının evlerini ateşe verdiğinden şüpheleniyor.
Bir bakım servisinde palyatif bakım alanında çalışan 40 yaşındaki ismi açıklanmayan adam, yaşları 72 ile 94 arasında değişen dört kadını öldürmek ve evlerinde yangın çıkarmak şüphesiyle ağustos ayında gözaltına alınmıştı.