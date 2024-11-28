Sekiz yaşlı hastasını öldüren doktor, cinayetleri örtbas etmek için evlerini ateşe vermiş

Berlin'de sekiz yaşlı hastasını öldüren doktorun, suçlarını örtbas etmek için hastalardan bazılarının evlerini ateşe verdiğinden şüpheleniliyor. Doktorun ayrıca üç hastasına ölümcül ilaçlar verdiği belirtiliyor. Alman savcılar, doktoru “cinayet arzusu” ile suçluyor.

Sekiz yaşlı hastasını öldüren doktor, cinayetleri örtbas etmek için evlerini ateşe vermiş - 1

Savcıların yaptığı açıklamaya göre, Alman müfettişler Berlin'de bir doktorun bakımı altındaki sekiz yaşlı hastayı öldürdüğünden ve suçlarını örtbas etmek için bazılarının evlerini ateşe verdiğinden şüpheleniyor.

Bir bakım servisinde palyatif bakım alanında çalışan 40 yaşındaki ismi açıklanmayan adam, yaşları 72 ile 94 arasında değişen dört kadını öldürmek ve evlerinde yangın çıkarmak şüphesiyle ağustos ayında gözaltına alınmıştı.

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Sekiz yaşlı hastasını öldüren doktor, cinayetleri örtbas etmek için evlerini ateşe vermiş - 2

Berlin'deki savcılar şimdi de zanlının, yaşları 61 ile 83 arasında değişen dört kadın ve erkeğin ölümüyle daha bağlantılı olduğunu söyledi.

Polis, ağustos ayında yaptığı açıklamada, bu kişinin dört adam öldürme, bir kundaklama ve üç kundaklama teşebbüsü suçundan soruşturulduğunu bildirmişti.

Berlin savcıları, iddia edilen ölümleri artık cinayet davası olarak ele aldıklarını söyledi.

“Zanlının insanları öldürmek için öldürme eyleminin kendisinden başka bir nedeni yok gibi görünüyor” diyen savcılar, bu kişiyi “cinayet arzusu” ile suçladı.

Sekiz yaşlı hastasını öldüren doktor, cinayetleri örtbas etmek için evlerini ateşe vermiş - 3

Ağustos ayında polis, adamın 11 Haziran ve 24 Temmuz tarihleri arasında Berlin'de bakım hizmeti verdiği dört kadın hastayı öldürdüğünden şüphelenildiğini söyledi.

Vakalardan birinde 87 yaşındaki bir kadın, acil servis ekipleri geldikten sonra hayata döndürülmüş ancak daha sonra hastanede ölmüştü.

Bir diğerinde ise şüphelinin bir yangın çıkardığı ancak yangının söndüğü iddia ediliyor.

Polis, “Bunu fark ettiğinde, iddiaya göre kadının bir akrabasına haber verdi ve dairesinin önünde durduğunu ve kimsenin kapı ziline cevap vermediğini iddia etti” dedi.

Sekiz yaşlı hastasını öldüren doktor, cinayetleri örtbas etmek için evlerini ateşe vermiş - 4

Haziran 2022'den Nisan 2024'e kadar olan dönemi kapsayan dört yeni vakada şüpheli, Berlin'de iki erkek ve iki kadını öldürmekle suçlanıyor.

Bir vakada, Berlin'in Tempelhof semtindeki dairesinde 70 yaşındaki bir kadın hastaya bir ilaç kokteyli verdiğinden ve ardından suçunu örtbas etmek için yangın çıkardığından şüpheleniliyor.

Bir komşu tarafından çağrılan itfaiye, alevlerin binanın geri kalanına yayılmasını engelledi.

Ayrıca 70 ve 83 yaşlarındaki iki erkeğe ve 61 yaşındaki bir kadına ölümcül ilaçlar vermekle de suçlanıyor.

Sekiz yaşlı hastasını öldüren doktor, cinayetleri örtbas etmek için evlerini ateşe vermiş - 5
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