Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor

İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Ülkeyi felakete sürükleyen yağışlar en az 222 kişinin ölümüne yol açtı ve altyapıyı tahrip etti. Ülke henüz yaralarını saramamışken, bir kez daha yağış uyarısı ile sarsıldı. Hala kayıplarını arayan ve hükümetten istifa talep eden halk, bir kez daha felakete hazırlanmaya başladı. Askeri bir araç, beklenen fırtına konusunda megafonla uyarıda bulunmak için kasabalarda dolaşırken Valensiya'nın birçok bögesinde okullar kapatıldı ve spor faaliyetleri askıya alındı.

Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor - 1

YAĞMUR YİNE İSPANYA'YI VURACAK

İspanya'nın doğusunda meydana gelen ani sel felaketinden iki hafta sonra ülkenin birçok bölgesi yeniden teyakkuza geçti.

Yeni bir soğuk hava dalgasının ülkeye tekrar sağanak yağış getirmesi bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor - 2

TURUNCU ALARM VERİLDİ

İspanya Meteoroloji Ajansı Aemet, Valensiya, Katalonya ve Endülüs bölgelerinin bazı kısımları ile Balear Adaları'nda turuncu alarm verdi.

Ajans, "çok kuvvetliden sağanak yağışa" kadar çıkabilecek yağış ve fırtınalar konusunda uyardı.

Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor - 3

ASKERİ ARAÇ SOKAKLARI GEZİYOR

Turuncu alarm, en yüksek ikinci alarm olup, önemli bir meteorolojik olayı işaret ediyor.

Askeri bir araç, beklenen fırtına konusunda megafonla uyarıda bulunmak için kasabalarda dolaşıyor.

Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor - 4

TAHRİP OLAN ALTYAPI FELAKETE NEDEN OLABİLİR

Valensiya'nın birçok bölgesinde önlemler alınırken, bazı kasabalarda okullar kapatıldı ve spor faaliyetleri askıya alındı.

Valensiya'daki Acil Durum yetkilileri, fırtınanın çok güçlü olmasının beklenmediğini ancak kanalizasyon sisteminin durumu ve altyapıda meydana gelen tahribat nedeniyle etkisinin şiddetli olabileceğini aktardı.

Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor - 5

Afetten etkilenen halk sokaklara kum torbaları yığarak beklenen fırtınalara karşı hazırlık yapıyor.

Hükümetin aldığı önlemleri yetersiz bulan halk, yerel yönetimin istifasını istiyor.

Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor - 6

KRAL'A ÇAMURLU TEPKİ

İspanyol basını, Kral Felipe'nin geçen hafta tepki çektiği ilk ziyaretin ardından bir kez daha afetybölgesini ziyaret edeceğini yazdı. 

Yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na çamur ve kürek fırlatmıştı.

Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor - 7

Geçtiğimiz hafta sonu 100 binden fazla protestocu sokaklara dökülerek uyarıları görmezden gelen ve önlem almakta yetersiz kalan yerel yönetim liderlerinin istifası için gösteriler düzenledi.

Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor - 8

Bölgenin yerel lideri Carlos Mazon'un istifasını isteyen protestocular, "Biz çamura bulandık, siz kana bulandınız" sloganları attı.

Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor - 9
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