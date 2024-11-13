Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor

TURUNCU ALARM VERİLDİ

İspanya Meteoroloji Ajansı Aemet, Valensiya, Katalonya ve Endülüs bölgelerinin bazı kısımları ile Balear Adaları'nda turuncu alarm verdi.

Ajans, "çok kuvvetliden sağanak yağışa" kadar çıkabilecek yağış ve fırtınalar konusunda uyardı.