Sel bir kez daha kapıda: İspanya yeniden felakete hazırlanıyor
İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Ülkeyi felakete sürükleyen yağışlar en az 222 kişinin ölümüne yol açtı ve altyapıyı tahrip etti. Ülke henüz yaralarını saramamışken, bir kez daha yağış uyarısı ile sarsıldı. Hala kayıplarını arayan ve hükümetten istifa talep eden halk, bir kez daha felakete hazırlanmaya başladı. Askeri bir araç, beklenen fırtına konusunda megafonla uyarıda bulunmak için kasabalarda dolaşırken Valensiya'nın birçok bögesinde okullar kapatıldı ve spor faaliyetleri askıya alındı.
YAĞMUR YİNE İSPANYA'YI VURACAK
İspanya'nın doğusunda meydana gelen ani sel felaketinden iki hafta sonra ülkenin birçok bölgesi yeniden teyakkuza geçti.
Yeni bir soğuk hava dalgasının ülkeye tekrar sağanak yağış getirmesi bekleniyor.