Selfie çekerken canından oluyordu! Uçak çarpmasından son anda kurtuldu

"KOŞMAYA ZAMANIM OLMADI"

Uçağın kendisinden sadece dört metre uzakta vızıldayarak geçtiğini belirten turist, "Koşmaya bile zamanım olmadı, sadece arkamı döndüm ve uçak çoktan çite çarpmıştı. Daha sonra tam olarak daha önce durduğum yere sürüklendi." dedi.

Kolunda ve sırtında patlama nedeniyle yanıklar oluştuğunu aktardı.