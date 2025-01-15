Selfie çekerken canından oluyordu! Uçak çarpmasından son anda kurtuldu

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde selfie çeken bir turist, küçük bir uçağın pistten çıkarak alev topuna döndüğü anları kayıt altına aldı. Pilot hariç uçakta bulunan dört kişi feci kazadan kurtulmayı başardı. Genç adam ise şanslı kurtuluşunu, "Havaalanı pistinin hemen önünde selfie çekiyordum. Koşmaya bile zamanım olmadı, sadece arkamı döndüm ve uçak çoktan çite çarpmıştı." sözleriyle anlattı.

Selfie çekerken canından oluyordu! Uçak çarpmasından son anda kurtuldu - 1

UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir turist, selfie çekerken neredeyse canından oluyordu.

Turist plajda yürüyerek fotoğraf çektiği sırada bölgedeki havalimanında inişe hazırlanan bir uçak pistten çıktı.

Genç adam uçağın yaklaştığını telefon kamerasının kadrajına girmesiyle fark etti.

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Selfie çekerken canından oluyordu! Uçak çarpmasından son anda kurtuldu - 2

PİLOTUN ÖLÜM ANINI KAYDETTİ

Tatilci daha sonra istemeden Cessna jetin Gastão Madeira Eyalet Havaalanı'ndaki pistten çıkıp bir çite çarpması sonucu pilotun öldüğü anı kayıt altına aldı.

Selfie çekerken canından oluyordu! Uçak çarpmasından son anda kurtuldu - 3

PİLOT HARİÇ HERKES KURTULDU

Bir çift ve iki çocuk olmak üzere dört kişi daha ateş topuna dönen uçaktan canlı kurtulmayı başardı.

Selfie çekerken canından oluyordu! Uçak çarpmasından son anda kurtuldu - 4

"PİSTTEN ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

Genç adam ise şanslı kurtuluşunu, "Havaalanı pistinin hemen önünde selfie çekiyordum. Sonra uçak bana doğru gelmeye başladı. Sadece sesi duyabiliyordum ve telefonumun kamerası sayesinde pistten çıktığını gördüm." ifadeleriyle anlattı.

Selfie çekerken canından oluyordu! Uçak çarpmasından son anda kurtuldu - 5

"KOŞMAYA ZAMANIM OLMADI"

Uçağın kendisinden sadece dört metre uzakta vızıldayarak geçtiğini belirten turist, "Koşmaya bile zamanım olmadı, sadece arkamı döndüm ve uçak çoktan çite çarpmıştı. Daha sonra tam olarak daha önce durduğum yere sürüklendi." dedi.

Kolunda ve sırtında patlama nedeniyle yanıklar oluştuğunu aktardı.

Selfie çekerken canından oluyordu! Uçak çarpmasından son anda kurtuldu - 6

YOLCULARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Videoyu kayıt altına alan genç adam ve sahildeki diğer turistler, taşlarla camlarını kırdıkları uçağa girerek yolcuları kurtarmak için seferber oldu.

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