Selfie çekerken canından oluyordu! Uçak çarpmasından son anda kurtuldu
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde selfie çeken bir turist, küçük bir uçağın pistten çıkarak alev topuna döndüğü anları kayıt altına aldı. Pilot hariç uçakta bulunan dört kişi feci kazadan kurtulmayı başardı. Genç adam ise şanslı kurtuluşunu, "Havaalanı pistinin hemen önünde selfie çekiyordum. Koşmaya bile zamanım olmadı, sadece arkamı döndüm ve uçak çoktan çite çarpmıştı." sözleriyle anlattı.
UÇAK PİSTTEN ÇIKTI
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir turist, selfie çekerken neredeyse canından oluyordu.
Turist plajda yürüyerek fotoğraf çektiği sırada bölgedeki havalimanında inişe hazırlanan bir uçak pistten çıktı.
Genç adam uçağın yaklaştığını telefon kamerasının kadrajına girmesiyle fark etti.