Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı

Costa, “Milyonlarca insanın muhtaç durumda olduğu açlık, yas, ölüm ve işsizlik zamanları oldu. Bu benim neslimin en büyük krizi yaşandı ve başkan empati bile göstermedi” dedi.

Bununla birlikte Costa, Bolsonaro'nun parmaklıklar ardında işlediği suçları ödeyip ödemeyeceğinden emin olmadığını belirterek, "Ama kesin olan bir şey var: itibarına verilen zarar geri döndürülemez. Umarım bu ülke bir daha asla Bolsonaro tarafından yönetildiği şekilde yönetilmez" diye konuştu.