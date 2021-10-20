Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı

Brezilya senatosunun ülkedeki Covid-19 krizine ilişkin rapor taslağında, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun devasa corona virus ölüm bilançosundaki rolü nedeniyle cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya olması gerektiği belirtildi. Pandemi nedeniyle 600 bini aşkın kişinin öldüğü Brezilya'da Bolsonaro, etkisiz tedavi yöntemlerini teşvik etmiş ve ülkeye sunulan aşıları reddetmişti. Raporda Bolsonaro'ya şarlatanlık, cinayet, bilim karşıtı olmak ve insanlık suçları da dahil olmak üzere toplam 11 suç yöneltildi.

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 10:27 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 10:56

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 1

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, ülkenin "stratosferik" corona virüs ölüm bilançosundaki rolü nedeniyle cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya kalması istendi.

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 2

YETERSİZ VE BİLİM KARŞITLIĞININ YIKICI BİR PORTRESİ

Brezilya medyası tarafından yayınlanan bin 78 sayfalık senato raporu taslağı, Bolsonaro yönetiminin 600 binden fazla Brezilyalıyı öldüren bir halk sağlığı acil durumuna karşı gösterdiği  ihmal, yetersizlik ve bilim karşıtı inkarcılığın yıkıcı bir portresini çiziyor.

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 3

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Bununla birlikte raporda, Bolsonaro'nun Covid-19 aşılarını satın almayı ertelemeye yönelik "kasıtlı ve bilinçli" kararının gereksiz yere binlerce vatandaşı mezara mahkum ettiği belirterek, “Durumun matematiği açık: ne kadar çok enfeksiyon o kadar çok ölüm. Aşılar olmasaydı ölümler, ortaya çıktığı gibi stratosferik olurdu. Asla unutmayacağız” denildi.

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 4

Söz konusu rapor, Güney Amerika ülkesinde Şubat 2020'de başlayan ve ancak şimdi Brezilya'nın uluslararası alanda takdir edilen halk sağlığı hizmetinin çabaları sayesinde kontrol altına alınan Covid-19  salgınına ilişkin altı aylık bir kongre soruşturmasının ardından geldi.

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 5

11 SUÇ YÖNELTİLDİ

Brezilya'nın aşırı sağ liderine hidroksiklorokin gibi etkisiz ilaçları "inatla" teşvik ettiği için insanlığa karşı suçlar, suça teşvik ve şarlatanlık da dahil olmak üzere toplam 11 suç yöneltiyor.

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 6

AŞI ÜRETİCİLERİNDEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Taslak rapordaki en ciddi iddia ise,  Bolsonaro'nun ülkedeki salgınının ilk yılında aşı üreticilerinden gelen teklifleri reddetmesinin cinayet olduğunun vurgulanması:

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 7

“Sunulan tüm aşılara rağmen, federal hükümet onları satın almamayı seçti, bu karar, güvenliklerini ve etkinliklerini gösteren tüm bilimsel çalışmalara ve tüm uzmanların tavsiyelerine aykırıydı. Temmuz 2020 ile en az Ocak 2021 arasında herhangi bir teknik veya bilimsel dayanağı olmayan ve uluslararası sağlık otoritelerinin tavsiyelerine aykırı aşı yaptırmama kararı, binlerce Brezilyalının hayatına mal oldu”

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 8

Diğer taraftan rapor, Bolsonaro'nun eylemlerinin "doğal enfeksiyon yoluyla sürü bağışıklığı fikrine ve erken tedavi biçimlerinin varlığına olan temelsiz inancına" dayandığını öne sürdü. Ancak, iktidardaki üçüncü yılının sonuna yaklaşmakta olan Bolsonaro'nun, en azından devlet başkanı olduğu sürece iddia edilen suçlarından yargılanması pek olası değil. 

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 9

KARİYERİNDE KALICI VE SARSICI BİR İZ BIRAKACAK

Ancak birçok uzman, senato soruşturmasının gelecek yıl yeniden seçilmeyi planlayan ancak desteği rekor seviyede düşen bir politikacının duruşuna ciddi ve kalıcı siyasi zarar verdiğine inanıyor. 

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 10

Brezilya’da anketler, Bolsonaro'nun Ekim 2022 başkanlık yarışını ı eski solcu cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaptıracağını gösteriyor.

Öte yandan, Covid-19  soruşturmasına kanıt sunan bir sosyal aktivist olan Antônio Carlos Costa, Bolsonaro'nun salgına tepkisini üç kelimenin tanımladığını söyledi: yetersizlik, pervasızlık ve duyarsızlık.

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 11

Costa, “Milyonlarca insanın muhtaç durumda olduğu açlık, yas, ölüm ve işsizlik zamanları oldu. Bu benim neslimin en büyük krizi yaşandı  ve başkan empati bile göstermedi” dedi.

Bununla birlikte Costa, Bolsonaro'nun parmaklıklar ardında işlediği suçları ödeyip ödemeyeceğinden emin olmadığını belirterek, "Ama kesin olan bir şey var: itibarına verilen zarar geri döndürülemez. Umarım bu ülke bir daha asla Bolsonaro tarafından yönetildiği şekilde yönetilmez" diye konuştu.

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı - 12

SENATÖR OĞLU KINADI

Brezilya Devlet Başkanlığı ofisi, Covid-19 soruşturmasının taslak raporuna ilişkin henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Ancak, heçen Pazartesi günü corona virüs kurbanlarının akrabaları Kongre’de tanıklık yaptıktan sonra, Bolsonaro'nun senatör oğlu Flavio Bolsonaro, babasına saldırmak için tasarlanmış "ürkütücü, üzgün ve acınası" olarak nitelediği raporu kınadı.

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