Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi, sokaklar savaş alanına döndü

PDS'DEN SEÇİMLERİN ERTELENMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ, PARLAMENTODA ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Wardini'nin Fransız vatandaşlığına rağmen aday olabilmesiyle başlayan tartışmalar sonucu PDS'nin girişimiyle parlamentoda 2 Şubat'ta Anayasa Konseyini araştırmaya olanak verecek bir komisyon kurulması için oylama yapıldı.
Komisyon kurulması teklifi 24 "hayır" oyuna karşı 120 "evet" ile kabul edildi.
Meclis Araştırma Komisyonu, Anayasa Konseyi kararlarını, konseydeki bazı hakimler hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını ve Wade'nin adaylığının onaylanmamasına neden olan koşulları inceleyecek.
Öte yandan PDS, seçimlerin 6 ay ertelenmesi için kanun teklifini de parlamentoya sundu.
Ulusal Meclis bürosunda kabul edilen teklif, incelenmek üzere "Başkanlar Konferansının" önüne gidecek.
Partilerin grup başkanlarından oluşan Başkanlar Konferansının teklifi onaylaması halinde yeni bir komite toplantısı düzenlenecek. Teklif, bu etabı da geçerse meclis genel kurulu gündemine gelecek.