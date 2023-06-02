Senegal’de muhalefet liderine hapis cezası verilmesi sonrası sokaklar karıştı

POLİS, SONKO’NUN EVİNİN ETRAFINA KONUŞLANDIRILDI

Adalet Bakanı Ismaila Madior Fall, Sonko’nun her an hapse atılabileceğini ve polisin kamu güvenliği gerekçesiyle Sonko’nun başkent Dakar'daki evinin etrafına konuşlandırıldığını söyledi. Fall, "Bugün, daha önce hiç yaşamadığımız bir şey var. Ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir isyan projesi" dedi.