Katil milyonerin kan donduran hikayesi: Robert Durst hapishanede öldü

DURST’IN SAĞLIK SORUNLARI

Durst'In mesane kanseri vardı ve sağlığı Berman davası sırasında bozuldu. Avukatları takım elbise giyemeyeceğini söylediği için her gün tekerlekli sandalyede hapishane kıyafetleriyle mahkemeye kadar eşlik edildi. Ancak yargıç, corona virüs pandemisi sırasında 14 aylık bir aradan sonra daha fazla gecikmeyi reddetti.

DeGuerin, Durst'un ceza duruşmasında "çok, çok hasta" olduğunu ve kendisini temsil ettiği 20 yılda gördüğü en kötü durum olduğunu söyledi.