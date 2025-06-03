Sessiz kalp krizinin 9 sinyali: Hazımsızlıkla karıştırılıyor, fark edilmesi zor

8- UYKU BOZUKLUĞU

Uyumakta zorluk çekmek veya dinlenmiş hissetmeden uyanmak kalp sorunlarıyla bağlantılı olabilir. Uyku bozuklukları kalp sorunlarıyla ilgili rahatsızlık veya kaygı nedeniyle ortaya çıkabilir.



9- KAYGI



Açıklanamayan kaygı duyguları veya bir şeylerin yanlış olduğu hissi sessiz kalp krizinden önce gelebilir. Bunun, vücudun kalp kasına giden kan akışının azalmasının stresine verdiği tepki nedeniyle meydana geldiği düşünülmektedir.

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