Sessiz kalp krizinin 9 sinyali: Hazımsızlıkla karıştırılıyor, fark edilmesi zor
Sessiz kalp krizi, yani tıp literatüründe "sessiz miyokard enfarktüsü" olarak adlandırılan durum, klasik kalp krizi belirtileri olmadan yaşanabiliyor. Şiddetli göğüs ağrısı gibi net semptomların eksikliği, hastaların bu durumu fark etmesini zorlaştırıyor. İnsanlar bu ince ve sinsi belirtileri genellikle daha hafif rahatsızlıklarla karıştırıyor, bu da tanının gecikmesine ve zamanında müdahale edilememesine neden oluyor.
Araştırmalar, sessiz kalp krizlerinin özellikle kadınlarda erkeklere kıyasla daha sık görüldüğüne işaret ediyor. Bunun temel nedeni, kadınlarda belirtilerin genellikle belirsiz seyretmesi ve bu belirtilerin önemsenmemesi. Kadınlar nefes darlığı, mide bulantısı ya da aşırı yorgunluk gibi semptomlar yaşayabiliyor, ancak bu şikayetler çoğunlukla stres veya kaygı gibi başka nedenlere bağlanıyor.
Peki, sıradan hazımsızlık şikayeti gibi görünen ama aslında kalp krizinin habercisi olabilecek 9 kritik belirti nelerdir?