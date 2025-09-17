Sessiz katil, Avrupa'da 16 bin can aldı

YÜZDE 85'İ 65 YAŞ ÜSTÜ

Araştırmacılar, yılın en sıcak aylarındaki aşırı ölüm oranını modellemek için sıcaklık ve ölüm arasındaki yerel ilişkileri inceledi. Sonuçlara göre ek sıcaklık, tahmini ölümlerin yüzde 68’inden sorumlu. Ölenlerin yüzde 85’inin 65 yaş üstünde, yüzde 41’inin ise 85 yaş üstünde olduğu tespit edildi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Garyfallos Konstantinoudis, “Sıcaklığa bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu mevcut sağlık sorunları olan kişilerin evlerinde ve hastanelerde meydana geliyor. Ancak ölüm belgelerinde ısıdan nadiren bahsediliyor” diye konuştu.