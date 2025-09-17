Sessiz katil, Avrupa'da 16 bin can aldı
Imperial College London tarafından yapılan bir araştırma, sera gazlarının neden olduğu aşırı sıcakların bu yaz Avrupa’da 16 bin 500 kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.
HER ÜÇ ÖLÜMDEN İKİSİ İNSAN FAALİYETLERİN KAYNAKLI
Uzmanlar, bu yaz Avrupa'da iklim değişikliği nedeniyle kaç kişinin öldüğünü hesapladı.
Imperial College London tarafından yapılan araştırmaya göre yaz aylarında Avrupa’da meydana gelen her üç sıcaklık kaynaklı ölümden ikisi insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
Haziran-ağustos ayları arasında gerçekleşen 24 bin 400 sıcaklık kaynaklı ölümün 16 bin 500’üne sera gazlarının yol açtığı aşırı sıcaklar neden oldu.