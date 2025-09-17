Sessiz katil, Avrupa'da 16 bin can aldı

Imperial College London tarafından yapılan bir araştırma, sera gazlarının neden olduğu aşırı sıcakların bu yaz Avrupa’da 16 bin 500 kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.

HER ÜÇ ÖLÜMDEN İKİSİ İNSAN FAALİYETLERİN KAYNAKLI 

Uzmanlar, bu yaz Avrupa'da iklim değişikliği nedeniyle kaç kişinin öldüğünü hesapladı.

Imperial College London tarafından yapılan araştırmaya göre yaz aylarında Avrupa’da meydana gelen her üç sıcaklık kaynaklı ölümden ikisi insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 

Haziran-ağustos ayları arasında gerçekleşen 24 bin 400 sıcaklık kaynaklı ölümün 16 bin 500’üne sera gazlarının yol açtığı aşırı sıcaklar neden oldu. 

"24 BİN KİŞİNİN ÇOĞU ÖLMEZDİ"

Henüz hakem değerlendirmesine sunulmamış ve The Guardian'da yer alan haberde, iklim bozulmasının şehirleri ortalama 2,2 santigrat derece daha sıcak hale getirdiği ve ölüm oranlarını artırdığı ortaya çıktı. 

Imperial College London iklim bilimcisi Friederike Otto, “Fosil yakıt tüketiminden yükselen ısıya ve artan ölüm oranlarına uzanan nedensellik zinciri inkâr edilemez. Eğer son on yıllarda fosil yakıt kullanmaya devam etmeseydik, Avrupa’da tahmini 24 bin 400 kişinin çoğu bu yaz ölmezdi” dedi.

YÜZDE 85'İ 65 YAŞ ÜSTÜ

Araştırmacılar, yılın en sıcak aylarındaki aşırı ölüm oranını modellemek için sıcaklık ve ölüm arasındaki yerel ilişkileri inceledi. Sonuçlara göre ek sıcaklık, tahmini ölümlerin yüzde 68’inden sorumlu. Ölenlerin yüzde 85’inin 65 yaş üstünde, yüzde 41’inin ise 85 yaş üstünde olduğu tespit edildi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Garyfallos Konstantinoudis, “Sıcaklığa bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu mevcut sağlık sorunları olan kişilerin evlerinde ve hastanelerde meydana geliyor. Ancak ölüm belgelerinde ısıdan nadiren bahsediliyor” diye konuştu.

Aşırı sıcaklarda hayatını kaybedenler arasında dikkat çeken vakalar da oldu. İspanya’nın La Rambla kentinde yaşayan 77 yaşındaki eski belediye meclisi üyesi Manuel Ariza Serrano, 45 dereceyi bulan sıcaklarda yürüyüş sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. İtalya’da ise 47 yaşındaki dört çocuk babası Brahim Ait El Hajjam, Bologna yakınlarındaki bir inşaatta beton dökerken yaşamını yitirdi.

Uzmanlar, sıcak dalgalarının kasırga ya da sağanak yağış kadar tehlikeli olduğunu ancak hala yeterince ciddiye alınmadığını vurguluyor.

Avrupa şehirlerinin 2003’te 70 bin kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgasına kıyasla daha hazırlıklı olduğu belirtilse de, sağlık sistemlerinin artan sıcaklıklar ve yaşlanan nüfus karşısında zorlandığı ifade ediliyor.

Çalışmaya dahil olmayan Wellcome’dan adaptasyon uzmanı Madeleine Thomson ise, “Avrupa’da hiçbir şehir aşırı sıcaktan kaynaklanan ölümlere karşı bağışık değil. Şimdi harekete geçmezsek, bedel daha da artacak. Fosil yakıtların kullanımı acilen azaltılmalı ve en risk altındakileri koruyacak politikalar uygulanmalı” dedi.

