Sessiz katil: Hava kirliliği her yıl Avrupa’da 400 bin can alıyor

Haberler - ntv.com.tr 15.01.2022 - 12:35
Avrupa’daki hava kirliliği üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, kıtada her yıl en az 400 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Euronews’in haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun her yıl AB üye devletlerine karşı ihlal prosedürleri başlattığının altı çizilirken, ülkelerin kirlilik yükünün çok fazla olduğu vurgulandı.
Fransa göz önüne alınarak yapılan açıklamada, Paris, Grenoble, Strasbourg, Marsilya ve Lyon gibi büyük Fransız şehirlerinde yaşayan birçok insanın zararlı madde seviyeleri yasal sınırların üzerine çıktığı aktarıldı.
Yasal sınırın üzerine çıkan havadaki zararlı madde seviyelerinin sağlık sorunlarını tetiklediği belirtilen araştırmada, yaşam beklentisinin de her geçen gün kısaldığının altı çizildi.
Özellikle şehirlerdeki araçların atmosfere saldığı karbon miktarı nedeniyle kirliliğin her geçen gün arttığı belirtilen çalışmada, kirli hava ve kanser arasında bağlantı olduğuna dikkat çekildi.
Çalışmanın bulguları üzerine konuşan Leon Berard kanser araştırma merkezi araştırmacısı Thomas Coudon, “Partikül madde kirliliği ve dizel motorlar kansere neden olarak sınıflandırılıyor” diye konuştu.
Büyük şehirlerde dizel motorlara son verilmesi üzerine karar aldıklarını hatırlatan Lyon Metropolitan bölgesinin başkanı Bruno Bernard ise, “Şehir merkezindeki kirletici araçları dışarı atmak için düşük emisyon bölgeleri kurulmalı” ifadelerini kullandı.