Sessiz kıyamet: Dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyorlar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü açlık savaşı, çocukları hayattan koparıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze'de yalnızca dünden bu yana 10 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi. Açlıktan ölen çocuk sayısı ise 84. Yani 111 Filistinli, İsrail'in gıdaya erişimi engellemesi nedeniyle yemek yiyemediği için hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ise en az bin Filistinlinin, gıda yardımlarına ulaşmaya çalışırken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Bu yardımlar, tartışmalı ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı adlı kuruluş tarafından dağıtılıyordu.

111 insani yardım örgütü bugün yaptıkları açıklama ile Gazze'de kitlesel açlık ölümlerinin arttığına dikkat çekti. Açıklama, ABD'nin Ortadoğu elçisi Steve Witkoff'un, ateşkes ve yardım koridori görüşmeleri için Roma'ya gitmesinden hemen önce geldi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Çocukları Kurtar (Save The Children) ve Oxfam'ın da dahil olduğu bildiride, "Meslektaşlarımız ve hizmet ettiğimiz insanlar giderek zayıflıyor" uyarısı yapıldı.