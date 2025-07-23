Sessiz kıyamet: Dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyorlar

İsrail'in soykırım savaşını sürdürdüğü Gazze'de açlıktan ölümler kitlesel hale geldi. Filistinli çocuklarla birlikte bölgede bulunan gazeteciler, doktorlar ve insani yardım görevlileri de açlığın pençesinde. (Haber: Derya Doğan)

Sessiz kıyamet: Dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyorlar - 1

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü açlık savaşı, çocukları hayattan koparıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze'de yalnızca dünden bu yana 10 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi. Açlıktan ölen çocuk sayısı ise 84. Yani 111 Filistinli, İsrail'in gıdaya erişimi engellemesi nedeniyle yemek yiyemediği için hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ise en az bin Filistinlinin, gıda yardımlarına ulaşmaya çalışırken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Bu yardımlar, tartışmalı ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı adlı kuruluş tarafından dağıtılıyordu.

111 insani yardım örgütü bugün yaptıkları açıklama ile Gazze'de kitlesel açlık ölümlerinin arttığına dikkat çekti. Açıklama, ABD'nin Ortadoğu elçisi Steve Witkoff'un, ateşkes ve yardım koridori görüşmeleri için Roma'ya gitmesinden hemen önce geldi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Çocukları Kurtar (Save The Children) ve Oxfam'ın da dahil olduğu bildiride, "Meslektaşlarımız ve hizmet ettiğimiz insanlar giderek zayıflıyor" uyarısı yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Sessiz kıyamet: Dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyorlar - 2

DEPOLAR DOLU AMA ULAŞAMIYORLAR

Gruplar, acil ateşkes çağrısında bulunurken, bütün kara geçişlerinin açılmasını ve BM öncülüğündeki mekanizmayla, serbest insani yardım akışının gerçekleşmesini istedi.

Bildiride dikkat çeken noktalardan biri, depoların dokunulmamış tonlarca malzeme ile dolu olduğunun belirtilmesi oldu. Bu depoların açlık bölgesinin hemen dışında yer aldığı, ancak buraya erişimin ve bu yardımların dağıtılmasının engellendiği kaydedildi.

İmzacılar, şunları belirtti: "Filistinliler, umut ve kalp kırıklığı döngüsüne hapsolmuş durumda, yardım ve ateşkes bekliyorlar, ancak uyanınca koşulların daha da kötüleştiğini görüyorlar. Bu sadece fiziksel değil, psikolojik de bir işkence. İnsani yardım sistemi sahte vaatlerle yürütülemez. İnsani yardım çalışanları değişken zaman çizelgeleriyle çalışamaz veya erişim sağlamayan siyasi taahhütleri bekleyemez."

Sessiz kıyamet: Dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyorlar - 3

UNRWA: AÇLIKTAN BAYILIYORLAR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in askeri saldırısı altında Gazze'deki Filistinlilerin karşı karşıya olduğu “korkunç durumun” son yıllarda eşi benzeri görülmemiş olduğunu söyledi.

Guterres tüm üye devletlere çok taraflılığa ve diplomasi yoluyla anlaşmazlıkların barışçıl çözümü konusundaki taahhütlerini yeniden teyit etmeleri, uluslararası hukuku ve BM Şartını savunarak, dünyada barış ve güvenliği ortaklaşa teşvik etmeleri çağrısında bulundu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayla Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık sebebiyle UNRWA personeli de dahil olmak üzere şiddetli açlık ve tükenmişlik nedeniyle insanların baygınlık geçirdiğini belirtti.

Sessiz kıyamet: Dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyorlar - 4

FİLİSTİN KIZILAYI:  TEMİZ SU VE İLAÇ GİRMİYOR

Filistin Kızılayı Derneği sözcüsü Nebal Farsakh, bölgedeki insanların eşi görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu ve durumun giderek kötüleştiğini bildirdi.

Farsakh, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, “Dört aydan fazla bir süredir tüm geçişlerin kapatılmasından bu yana Gazze Şeridi'ne gıda, temiz su, ilaç girmiyor. Bu, insanların kelimenin tam anlamıyla açlıktan öldüğü bir felakete yol açtı” dedi.

Sessiz kıyamet: Dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyorlar - 5

AFP: GAZETECİLERİ DERHAL TAHLİYE EDİN

Dünyanın en büyük haber ajanslarından, Fransa merkezli AFP de İsrail'e Gazze'deki serbest gazetecilerinin derhal tahliye edilmesini kolaylaştırması için çağrıda bulunarak, savaşın tahrip ettiği bu bölgede gazetecilerin “korkunç” ve “dayanılmaz” bir durumla karşı karşıya oldukları uyarısında bulundu.

Ajans yaptığı açıklamada, “Aylarca, yaşam koşullarının dramatik bir şekilde kötüleşmesini çaresizce izledik. Örnek cesaretleri, mesleki bağlılıkları ve dayanıklılıklarına rağmen, durumları artık dayanılmaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

Sessiz kıyamet: Dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyorlar - 6

BM ŞEFİNE EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO

BM Genel Sekreteri Guterres’in New York'taki resmi konutu önünde toplanan bir grup, gösteri düzenleyerek Gazze’deki açlığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, Gazze’ye acil, engelsiz ve yeterli insani yardım ulaştırılması için BM'ye somut adım atma çağrısında bulundu. Grup adına yapılan açıklamada, "BM'nin görevi sivilleri korumaktır. Guterres'in, Gazze'de yaşanan kıtlığı durdurmak için yetkisini kullanmaması kabul edilemez" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşında 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti.

Sessiz kıyamet: Dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyorlar - 7
DAHA FAZLA GÖSTER