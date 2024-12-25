Sesten 4 kat hızlı yolcu uçağı: Avrupa'dan ABD'ye 2 saatte gidecek!

SES HIZININ DÖRT KATI

South China Morning Post'un haberine göre, yapılan testlerde jetin motoru, 65 bin 600 feet'in üzerindeki irtifalarda Mach 4 veya 3 bin 45 mil hıza, yani ses hızının dört katına ulaşabiliyor.

Bu hız, artık üretilmeyen Concorde'un maksimum hızının (Mach 2 veya bin 338 mil/saat) iki katı.