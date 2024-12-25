Sesten 4 kat hızlı yolcu uçağı: Avrupa'dan ABD'ye 2 saatte gidecek!

Çin, bugüne kadar üretilen tüm süpersonik jetlerden daha hızlı olacak yeni bir uçağı test ediyor. Bu uçak, yolcularını Avrupa'dan Amerika'ya 2 saatten kısa sürede götürebilecek. Uçağın 2027 yılına kadar ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve 2030 yılına kadar da ilk ticari uçuşunu yapması bekleniyor. Bu jetin yolcuları, Dünya'nın eğriliğini görebilecek kadar yüksekte olacaklar. Tanıtım görselleri Yunxing isimli uçağın havaalanlarında görmeye alıştığımız uçaklardan ziyade şık ve fütüristik bir tasarımı olacağını gösteriyor.

Sesten 4 kat hızlı yolcu uçağı: Avrupa'dan ABD'ye 2 saatte gidecek! - 1

CONCORDE'DAN BİLE HIZLI OLACAK

Efsanevi Concorde'un son uçuşunun üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti ancak Çin, onun manevi halefini üretiyor olabilir.

Pekin merkezli Space Transportation adlı bir şirket, NASA'nın "Son of Concorde" uçağından bile daha hızlı bir süpersonik jet üzerinde çalışıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Sesten 4 kat hızlı yolcu uçağı: Avrupa'dan ABD'ye 2 saatte gidecek! - 2

SES HIZININ DÖRT KATI

South China Morning Post'un haberine göre, yapılan testlerde jetin motoru, 65 bin 600 feet'in üzerindeki irtifalarda Mach 4 veya 3 bin 45 mil hıza, yani ses hızının dört katına ulaşabiliyor.

Bu hız, artık üretilmeyen Concorde'un maksimum hızının (Mach 2 veya bin 338 mil/saat) iki katı.

Sesten 4 kat hızlı yolcu uçağı: Avrupa'dan ABD'ye 2 saatte gidecek! - 3

2030 YILINA KADAR GÖKLERDE OLACAK

Başarılı test uçuşu, yolcuları Avrupa kıtasından Amerika'ya 2 saatten kısa sürede uçuracak olan Yunxing süpersonik jetinin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

Uçağın 2027 yılına kadar ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve 2030 yılına kadar da ilk ticari uçuşunu yapması bekleniyor.

Sesten 4 kat hızlı yolcu uçağı: Avrupa'dan ABD'ye 2 saatte gidecek! - 4

DÜNYA'NIN GERÇEK ŞEKLİNİ GÖRECEKLER

Bu jetin yolcuları, Dünya'nın eğriliğini görebilecek kadar yüksekte olacaklar. Ufuk çizgisi, normalde 50 bin feet'ten görülebilen düz bir çizgi yerine hafif bir eğri olarak görülecek.

Tanıtım görselleri Yunxing isimli uçağın havaalanlarında görmeye alıştığımız uçaklardan ziyade şık ve fütüristik bir uçak olacağını gösteriyor.

Sesten 4 kat hızlı yolcu uçağı: Avrupa'dan ABD'ye 2 saatte gidecek! - 5

NASA'NIN YENİ RAKİBİ

Uçak, sesten dört kat hızlı seyahat ederken aşırı ısınmaya dayanacak şekilde tasarlanmış, hafif bir malzemelerden üretilecek.

Yunxing, Concorde'dan bu yana ilk kez süpersonik bir jetle yolcu taşıma yarışında NASA için ciddi bir rakip haline geldi.

Sesten 4 kat hızlı yolcu uçağı: Avrupa'dan ABD'ye 2 saatte gidecek! - 6

"CONCORDE'UN OĞLU"

NASA, yıllardır merakla beklenen  süpersonik X-59 uçağını nihayet Ocak ayında tanıttı. Uçak, gayriresmi olarak "Son of Concorde" (Concorde'un oğlu) olarak adlandırılıyor.

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