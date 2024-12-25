Sesten 4 kat hızlı yolcu uçağı: Avrupa'dan ABD'ye 2 saatte gidecek!
Çin, bugüne kadar üretilen tüm süpersonik jetlerden daha hızlı olacak yeni bir uçağı test ediyor. Bu uçak, yolcularını Avrupa'dan Amerika'ya 2 saatten kısa sürede götürebilecek. Uçağın 2027 yılına kadar ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve 2030 yılına kadar da ilk ticari uçuşunu yapması bekleniyor. Bu jetin yolcuları, Dünya'nın eğriliğini görebilecek kadar yüksekte olacaklar. Tanıtım görselleri Yunxing isimli uçağın havaalanlarında görmeye alıştığımız uçaklardan ziyade şık ve fütüristik bir tasarımı olacağını gösteriyor.
CONCORDE'DAN BİLE HIZLI OLACAK
Efsanevi Concorde'un son uçuşunun üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti ancak Çin, onun manevi halefini üretiyor olabilir.
Pekin merkezli Space Transportation adlı bir şirket, NASA'nın "Son of Concorde" uçağından bile daha hızlı bir süpersonik jet üzerinde çalışıyor.