Seul’de aşk böceği istilası! Güney Kore'de yeni trend

İlk kez on yıl önce Güney Kore'de tespit edilen Plecia nearctica türü mart sineği, çiftleşme davranışları nedeniyle “aşk böceği” lakabıyla anılıyor ve her yıl Seul'de istilaya neden oluyor.

İnsanlar için zararsız olan bu böceklerden oluşan devasa bulutlar, apartman duvarlarını ve dağ yollarını kaplıyor ve hızla öldükten sonra geride çürüyen siyah kalıntı yığınları ve kötü bir koku bırakıyor.

Seul şehir verilerine göre, bilim insanlarının güney Çin'den geldiğine inandığı ve iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklarla birlikte artış gösteren böceklerle ilgili şikayetler keskin bir şekilde arttı.