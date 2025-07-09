Seul’de aşk böceği istilası! Güney Kore'de yeni trend

Güney Kore'yi istila eden aşk böcekleri, Youtube içerik üreticilerinin yeni gözdesi haline geldi. Uzmanlar, böceklerin sayısının sıcak hava nedeniyle arttığını söylüyor.

Seul’de aşk böceği istilası! Güney Kore'de yeni trend - 1

İlk kez on yıl önce Güney Kore'de tespit edilen Plecia nearctica türü mart sineği, çiftleşme davranışları nedeniyle “aşk böceği” lakabıyla anılıyor ve her yıl Seul'de istilaya neden oluyor.

İnsanlar için zararsız olan bu böceklerden oluşan devasa bulutlar, apartman duvarlarını ve dağ yollarını kaplıyor ve hızla öldükten sonra geride çürüyen siyah kalıntı yığınları ve kötü bir koku bırakıyor.

Seul şehir verilerine göre, bilim insanlarının güney Çin'den geldiğine inandığı ve iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklarla birlikte artış gösteren böceklerle ilgili şikayetler keskin bir şekilde arttı.

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Seul’de aşk böceği istilası! Güney Kore'de yeni trend - 2

YOUTUBER'LAR PEŞİNE DÜŞTÜ

K-pop BTS grubunun idolü RM'nin bile viral bir videoda böcekleri görünce küfrettiği görülürken, grup üyesi Jin de performansının ortasında bir aşk böceğini yolundan çekerken görülüyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nda araştırmacı yardımcısı olan Ju Jung-won AFP'ye yaptığı açıklamada, “Genel olarak birçok böcek daha sıcak havalarda daha hızlı büyüme eğilimindedir. Aşk böceklerine gelince, aktif oldukları yabancı bölgelerde bulunan sıcaklık ve ortam şimdi Güney Kore'de de etkili oluyor ve burada hayatta kalmalarına izin veriyor gibi görünüyor” diye konuştu.

Seul’de aşk böceği istilası! Güney Kore'de yeni trend - 3

10 SANTİMETREDEN DAHA YÜKSEK

Seul'ün batısındaki Incheon'da bulunan Gyeyangsan Dağı'nın zirvesinde, koruyucu giysiler giyen kamu görevlileri, ölü böcek yığınlarını temizlemek için mücadele ediyor.

Haşere kontrolüyle görevlendirilen 59 yaşındaki Jung Yong-sun, en kötü durumda, dağın bazı bölgelerindeki ölü aşk böceği yığınlarının 10 santimetreden daha yüksek olduğunu" söyledi.
Bunların arasında yürürken "yumuşak ve minderli bir şeyin üzerine basmış gibi hissettiğini" sözlerine ekledi. Kötü koku da birçok kişiyi şaşırttı.

Ulusal Biyolojik Kaynaklar Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı olan Park Sun-jae, AFP'ye böceklerin Güney Kore'de ilk kez 2015 yılında Incheon'da rapor edildiğini söyledi.

Park, “2022'den bu yana nüfus artmaya başladı” dedi ve artık büyük Seul metropol alanında görüldüklerini de sözlerine ekledi. Bu yıl, istila internette belgelendi ve içerik üreticiler, bu istiladan para kazanmak için en kötü etkilenen bölgelere akın etti.

Seul’de aşk böceği istilası! Güney Kore'de yeni trend - 4

BURGER KÖFTESİ YAPTI!

Bir YouTuber büyük bir böcek yığını topladı ve onları bir “burger köftesi” haline getirdi, kızartmadan önce hamura karıştırdı ve kamera karşısında yedi. "Fena değil. Gerçekten çok lezzetli" diyen Youtuber'ın videosu 648 binden fazla izlendi.

Güney Koreli yetkililer tarafından bitki maddelerini parçaladıkları için “faydalı böcekler” olarak görülen muhabbet böcekleri genellikle Temmuz ayı başlarında doğal olarak yok olurlar.

Seul’de aşk böceği istilası! Güney Kore'de yeni trend - 5

İKLİM KRİZİNİN ETKİSİ

Ancak bilim insanları, iklim krizinin öngörülemezliği göz önüne alındığında, aralarında aşk böceklerinden daha zararlı olanların da bulunduğu böcek türlerinin ülkeyi istila etme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği konusunda uyarıyor.

Gyeyangsan Dağı'nı ziyaret eden 29 yaşındaki Jeon In-hyeop, zirvenin böceklerle kaplı kısımlarını inceledikten sonra, “Gelecek nesillerin çok fazla acı çekmek zorunda kalacağından endişeleniyorum. Çocuklarımızın çok daha talihsiz bir dünyada yaşayabileceğini hissediyorum” dedi.

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