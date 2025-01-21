"Sevgili dostum Şi": Putin, Çin lideri ile ne konuştu?

Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasından birkaç saat sonra telefonda görüştü. Trump, yeni dönemi için Pekin'i ağır gümrük vergileriyle tehdit ederken, Moskova'yı Ukrayna sorununu çözmemesi halinde “büyük bir bela” ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyarmıştı.

"Sevgili dostum Şi": Putin, Çin lideri ile ne konuştu? - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüntülü görüşme yaptı.

Görüşme, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak yeniden göreve gelmesinden saatler sonra gerçekleşti.

Göreve geldiğinden bu yana Washington'un düşmanlarına karşı sert bir tutum takınacağına söz veren  ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'i ağır gümrük vergileriyle tehdit etti ve Moskova'yı Ukrayna sorununu çözmemesi halinde “büyük bir bela” ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

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"Sevgili dostum Şi": Putin, Çin lideri ile ne konuştu? - 2

"İSTİKRAR SAĞLAYICI ROL OYNUYOR"

Görüşmede Şi'ye “sevgili dostum” diye hitap eden Putin, Rusya ve Çin'in dış baskılara rağmen “dostluk, karşılıklı güven ve destek temelinde” ilişkiler kurduğunu söyledi.

Putin, “Rusya ve Çin'in ortak çalışmaları uluslararası ilişkilerde önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynuyor” dedi.

Şi de tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada işbirliğini övdü ve ikili ticaretin artmakta olduğunu söyledi.

"Sevgili dostum Şi": Putin, Çin lideri ile ne konuştu? - 3

ABD İÇİN ENDİŞE YARATIYORLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana askeri ve ticari bağlarını güçlendiren Moskova ve Pekin, her iki ülkeyi de dünya sahnesinde kötü niyetli aktörler olarak gören ABD'yi endişelendiriyor.

Çin, yaklaşık üç yıldır süren çatışmalarda kendisini tarafsız bir taraf olarak göstermeye çalıştı.

"Sevgili dostum Şi": Putin, Çin lideri ile ne konuştu? - 4

Ancak Moskova'nın yakın bir siyasi ve ekonomik ortağı olmaya devam etmesi ve Rusya'nın eylemlerini hiçbir zaman kınamaması, bazı NATO üyelerinin Pekin'i çatışmanın “kolaylaştırıcısı” olarak damgalamasına yol açtı.

Her iki taraf da Xi ve Putin'in sözde güçlü kişisel bağından çokça söz etti; Xi, Rus lideri “en iyi arkadaşı” olarak nitelendirirken Putin de “güvenilir ortağı ”ndan övgüyle söz etti.

"Sevgili dostum Şi": Putin, Çin lideri ile ne konuştu? - 5

Rus ordusu, 11 bin Kuzey Kore askerini Kursk bölgesindeki cephe hattına entegre ederek Ukrayna ile devam eden savaşta kritik bir hamle yaptı.

Ukrayna, yüzlerce Kuzey Kore askerinin çatışmalarda öldüğünü öne sürüyor.

İki Kuzey Kore askeri ise geçtiğimiz haftalarda Ukrayna birlikleri tarafından yaralı olarak ele geçirilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu kayıplarla ilgili bir açıklama yapmadı.

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