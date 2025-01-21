"Sevgili dostum Şi": Putin, Çin lideri ile ne konuştu?
Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasından birkaç saat sonra telefonda görüştü. Trump, yeni dönemi için Pekin'i ağır gümrük vergileriyle tehdit ederken, Moskova'yı Ukrayna sorununu çözmemesi halinde “büyük bir bela” ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüntülü görüşme yaptı.
Görüşme, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak yeniden göreve gelmesinden saatler sonra gerçekleşti.
Göreve geldiğinden bu yana Washington'un düşmanlarına karşı sert bir tutum takınacağına söz veren ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'i ağır gümrük vergileriyle tehdit etti ve Moskova'yı Ukrayna sorununu çözmemesi halinde “büyük bir bela” ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.