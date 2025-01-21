"Sevgili dostum Şi": Putin, Çin lideri ile ne konuştu?

ABD İÇİN ENDİŞE YARATIYORLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana askeri ve ticari bağlarını güçlendiren Moskova ve Pekin, her iki ülkeyi de dünya sahnesinde kötü niyetli aktörler olarak gören ABD'yi endişelendiriyor.

Çin, yaklaşık üç yıldır süren çatışmalarda kendisini tarafsız bir taraf olarak göstermeye çalıştı.