Sevgililer Günü: Hayvanlar aleminin en ilginç sevgi gösterileri
14.02.2026 12:06
NTV - Haber Merkezi
Hayvanlar dünyasında aşk, çoğu zaman şaşırtıcı ve sıra dışı ritüellerle yaşanıyor. Kumdan sanat eserleri yapan balıklardan, eşine kalıcı olarak bağlanan deniz canlılarına kadar pek çok tür dikkat çekici yöntemler geliştiriyor.
KUMDAN "YÜZÜK" YAPAN BALIK
Hayvanlar aleminde türlerin devamı için geliştirilen yöntemler, kimi zaman insan davranışlarını aratmayacak kadar yaratıcı ve çarpıcı olabiliyor. Science Alert dergisi, ilginç sevgi gösterileri yapan hayvanları derledi.
1995 yılında Japon dalgıçlar, okyanus tabanında gizemli daireler keşfetti. Bu desenlerin, Torquigener cinsine ait erkek balon balıkları tarafından yapıldığı anlaşıldı.
Erkek balık, dişiyi etkilemek için kumda vadiler ve tepelerden oluşan karmaşık bir daire inşa ediyor, tepeleri ise kabuk parçalarıyla süslüyor. Ortasında ince kum bulunan bu gösterişli yapı, yumurtaların bırakılması için uygun bir alan oluşturuyor.
Erkek balığın bu “tahtı” inşa etmesi yedi ila dokuz gün sürüyor. Çiftleşmenin ardından ise eser terk ediliyor ve her seferinde baştan yapılıyor.
ŞEKİLDEN ŞEKLE GİREN KUŞLAR
Cennet kuşları, eş seçimi konusunda en çarpıcı örneklerden biri olarak gösteriliyor. Dişilerin gösterişli erkekleri tercih etmesi, erkeklerin nesiller boyunca abartılı görünümler geliştirmesine yol açtı.
Örneğin Vogelkop lophorina (Lophorina superba) türünde erkek, kur sırasında neredeyse siyah bir oval şekle bürünüyor ve parlak turkuaz renkli geniş ağız benzeri bir görüntü sergiliyor. Bu dikkat çekici performans, dişiyi etkilemek için geliştirilen bir strateji olarak öne çıkıyor.
DERİN DENİZDE KALICI BAĞ
Derin deniz fener balıklarında (Ceratioidei) ise erkekler, devasa ve karanlık bölgede bir eş bulduklarında onu bırakmıyor.
Dişilere kıyasla oldukça küçük olan erkeklerin, dişilerin av çekmek için kullandığı ışıklı uzantıları bulunmuyor. Bu nedenle stratejileri, büyük ve ışık saçan bir dişi bulup ona dişleriyle tutunmak. Bazı türlerde erkek, dişinin vücuduna kalıcı olarak kaynaşıyor.
Dişi, karşılığında ömür boyu sperm tedariki elde ediyor. Erkek ise hayatta kalmak için dişiden besin alıyor. Çoğu dişinin üzerinde birden fazla erkek bulunabiliyor.
SAHTE DÜĞÜN HEDİYESİ
Bazı örümcek türlerinde erkekler, dişiye “düğün hediyesi” sunuyor. Genellikle ipekle sarılmış bir sinek ya da başka bir av, dişiyi etkilemek ve çiftleşme sırasında yenilmekten kurtulmak için veriliyor.
Ancak Pisaura mirabilis türünde erkekler her zaman dürüst değil. Araştırmalar, bazı erkeklerin boş böcek kabuğu ya da yenmeyen bitki parçalarını ipekle sararak sahte hediye sunduğunu ortaya koydu.
Bu hile evrimsel süreçte varlığını sürdürmüş olsa da riskli. Dişiler kısa sürede durumu fark edebiliyor ve çiftleşmeyi erken sonlandırıyor. Bu da üreme başarısını azaltıyor.