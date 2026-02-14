Sevgililer Günü: Hayvanlar aleminin en ilginç sevgi gösterileri

Hayvanlar aleminde türlerin devamı için geliştirilen yöntemler, kimi zaman insan davranışlarını aratmayacak kadar yaratıcı ve çarpıcı olabiliyor. Science Alert dergisi, ilginç sevgi gösterileri yapan hayvanları derledi.

1995 yılında Japon dalgıçlar, okyanus tabanında gizemli daireler keşfetti. Bu desenlerin, Torquigener cinsine ait erkek balon balıkları tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Erkek balık, dişiyi etkilemek için kumda vadiler ve tepelerden oluşan karmaşık bir daire inşa ediyor, tepeleri ise kabuk parçalarıyla süslüyor. Ortasında ince kum bulunan bu gösterişli yapı, yumurtaların bırakılması için uygun bir alan oluşturuyor.

Erkek balığın bu “tahtı” inşa etmesi yedi ila dokuz gün sürüyor. Çiftleşmenin ardından ise eser terk ediliyor ve her seferinde baştan yapılıyor.