Sevilen besin ölümcül bakteriyle bağlantılı: Bir bebek yoğun bakımda

İLK BELİRTİLER: KABIZLIK VE YORGUNLUK

Bebek, iki hafta süren kabızlığın ardından aşırı yorgunluk, boğuk ağlama ve nefes alma güçlüğü yaşamaya başladı. Daha önce tamamen sağlıklı olan bebek, yeni katı gıdalarla beslenmeye başlanmıştı.



Başlangıçta sepsis şüphesiyle antibiyotik tedavisi başlatıldı. Ancak beşinci günde göz kapağı düşüklüğü, baş kontrolünün kaybı ve hırıltılı solunum gibi ciddi belirtiler ortaya çıktı.



TANI VE TEDAVİ SÜRECİ



Elektromiyografi testi ile kas fonksiyonlarında bozulma tespit edilince botulizm ihtimali gündeme geldi. ABD’deki uzmanlarla görüşen doktorlar, BIG-IV antitoksini reçete etti. Ancak ilaç hastaneye 10. günde ulaşabildi.



Bu süreçte bebeğin solunum yetmezliği gelişti, entübasyon ve ventilasyon desteği sağlandı. 20. günde kendi kendine nefes alabilen bebek, 10 gün daha noninvaziv solunum desteğine ihtiyaç duydu.



