Sevilen besin ölümcül bakteriyle bağlantılı: Bir bebek yoğun bakımda
İngiltere’de altı aylık bir bebek, ezmesi yedikten sonra altı hafta hastanede tedavi gördü. Sağlık yetkilileri, olayın ardından aileleri uyararak ürünlerin güvenliğinden emin olunması gerektiğini vurguladı.
Bebeğe, Clostridium botulinum’un ürettiği toksinlerden kaynaklanan ve sinir sistemini felç edebilen bebek botulizmi teşhisi konuldu. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu toksinler, bilinen en ölümcül maddeler arasında yer alıyor.
Vaka, Avrupa’nın bulaşıcı hastalık gözetimi ve kontrolü üzerine yayın yapan Eurosurveillance dergisinde rapor edildi.