Sevilen besin ölümcül bakteriyle bağlantılı: Bir bebek yoğun bakımda

İngiltere’de altı aylık bir bebek, ezmesi yedikten sonra altı hafta hastanede tedavi gördü. Sağlık yetkilileri, olayın ardından aileleri uyararak ürünlerin güvenliğinden emin olunması gerektiğini vurguladı.

Bebeğe, Clostridium botulinum’un ürettiği toksinlerden kaynaklanan ve sinir sistemini felç edebilen bebek botulizmi teşhisi konuldu. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu toksinler, bilinen en ölümcül maddeler arasında yer alıyor.

Vaka, Avrupa’nın bulaşıcı hastalık gözetimi ve kontrolü üzerine yayın yapan Eurosurveillance dergisinde rapor edildi.

İngiltere’de geçen yıl mayıs ayında, fındık alerjisini önlemek amacıyla altı aylık bebeğe fıstık ezmesi verildi. Bu uygulama, 2018’de yayınlanan ulusal rehberin önerilerine uygundu. Ancak uzmanlar, fındıkların tarım veya işleme aşamasında Clostridium sporlarıyla kirlenebileceğini belirtti.

İLK BELİRTİLER: KABIZLIK VE YORGUNLUK

Bebek, iki hafta süren kabızlığın ardından aşırı yorgunluk, boğuk ağlama ve nefes alma güçlüğü yaşamaya başladı. Daha önce tamamen sağlıklı olan bebek, yeni katı gıdalarla beslenmeye başlanmıştı.

Başlangıçta sepsis şüphesiyle antibiyotik tedavisi başlatıldı. Ancak beşinci günde göz kapağı düşüklüğü, baş kontrolünün kaybı ve hırıltılı solunum gibi ciddi belirtiler ortaya çıktı.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Elektromiyografi testi ile kas fonksiyonlarında bozulma tespit edilince botulizm ihtimali gündeme geldi. ABD’deki uzmanlarla görüşen doktorlar, BIG-IV antitoksini reçete etti. Ancak ilaç hastaneye 10. günde ulaşabildi.

Bu süreçte bebeğin solunum yetmezliği gelişti, entübasyon ve ventilasyon desteği sağlandı. 20. günde kendi kendine nefes alabilen bebek, 10 gün daha noninvaziv solunum desteğine ihtiyaç duydu.

İleri testlerde, bebeğin semptomlardan 10 gün önce yediği hazır fıstık ezmesinde Clostridium botulinum tip A tespit edildi. Genetik analizler, kaptaki bakterilerin bebekte bulunanlarla aynı olduğunu doğruladı.

Ürün bal içermiyor, yalnızca kavrulmuş fıstıktan üretilmişti.

Bebek botulizmi, İngiltere’de ilk kez 1977’de görüldü ve o tarihten bu yana yalnızca 23 vaka bildirildi. Hastalık çoğunlukla 12 aydan küçük bebekleri etkiliyor.


İTALYA'DA BENZER SALGIN

Geçtiğimiz hafta İtalya’da botulizm salgını nedeniyle 52 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dokuz kişi hastaneye kaldırıldı, ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yetkililer, olayın sahilde satılan brokoli ve sosisli sandviçten kaynaklandığını belirledi. Gıda kamyonuna el konuldu ve soruşturma başlatıldı.

