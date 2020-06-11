Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu ortaya çıkarıldı

SHAKESPEARE'İN YOLUNU AÇTI

Öte yandan, tarihçiler The Red Lion’un sadece bir yıl sonra kapandığı düşünülüyor. Ancak, ilerleyen yıllarda tiyatronun kurucusu John Brayne, Shakespeare'in oyunlarını 1590'larda sahneleyen Shoreditch Tiyatrosu’nu inşa etti. Brayne'nin kayınbiraderi ile inşa ettiği tiyatro, Elizabeth döneminin ünlü oyuncularını yetiştirdi ve İngiltere’de günümüze kadar süren köklü bir tiyatro ekolünün oluşmasını sağladı.