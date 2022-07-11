Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu

Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe'yi Nara'daki konuşması sırasında öldüren Tetsuya Yamagami ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yamagami'nin silah yapmak için malzemeleri internetten sipariş ettiği belirtiliken, evine yapılan baskında birçok el yapımı silahın yanı sıra, çeşitli el bombaları ve patlayıcılar ele geçirildi. Yetkililer, Yamagami'nin birçok saldırı daha planladığını ve katliama hazırlandığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 11.07.2022 - 12:44

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 1

Uzmanlar, eski Japon başbakanı Shinzo Abe'yi el yapımı bir silahla öldüren Tetsuya Yamagami’nin  silahı ahşap ve metal borular gibi hazır malzemeleri aldıktan sonra bir veya iki gün içinde yapmış olabileceğini söyledi.

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 2

Söz konusu saldırı, yasaların  vatandaşların ateşli silah satın almasının veya bulundurmasının neredeyse tamamen engellediği bir ülkede bile silah şiddetinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını gösterdi.

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 3

Bununla birlikte, son yıllarda 'da insanların yasa dışı olarak silah yaptıkları bazı vakalar yaşandı. Ancak yine de, Japonya'da silahlı suçlar çok nadir gerçekleşti. Polis verilerine göre geçen yıl sekizi gangsterlerin karıştığı 10 silahlı saldırı olayı yaşandı. Bu olaylarda, bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 4

2 İLE 3 GÜNDE YAPILABİLİR

Nihon Üniversitesi'nde kriz yönetimi ve terörizm konusunda uzmanlaşmış profesör Mitsuru Fukuda, "3 boyutlu  yazıcı ile silah yapımı ve bomba üretimi günümüzde dünyanın her yerinden internetten öğrenilebiliyor" dedi.

Abe'nin vurulmasında kullanılan silahın görüntülerini analiz eden Fukuda, "Boru gibi parçalar elde edildikten sonra bu tip silahlar iki ile  üç gün içinde yapılabilir" dedi.

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 5

Diğer taraftan, japon basını tarafından yapılan haberlerde 41 yaşındaki Yamagami’nin ateşli silahların nasıl yapıldığı internette aradığını ve çevrimiçi olarak  malzeme ve  barut sipariş ettiği belirtildi. 

Nara eyalet polisinden yetkililer ise Abe’yi öldüren silahın 40'a 20 santimetre ölçülerinde olduğunu ve metal ve ahşap gibi malzemelerden yapıldığını söyledi. Polis, ayrıca  kurşunların da elle yapılmış olma olasılığını dışlamadı, ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 6

Yamagami’nin evine baskın yapan polisler,zanlının evindeki  beş el yapımı silaha el koydu.

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 7

Öte yandan  Yamagami polislere,  annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiği ve eski başbakan Abe’nin bu tarikatla bağlantısı olduğu için cinayet işlediğini söyledi. 

Yamagami, "Annem dini bir gruba katıldı ve ben buna içerledim" dedi. Japon medyası, söz konusu dini grubun adını açıklamadı. 

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 8

"BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞI YAPMIŞTI"

Ancak, Yamagami'nin el yapımı silahlarla dini grubun üyelerinden birini de hedeflediği ve katliam için aylarca hazırlık yaptığını açıklandı. Ayrıca, Yamagami’nin bir gün önce Nara’dan yaklaşık 200 km uzaktaki  Abe’nin diğer seçim  kampanyası etkinliklerine katıldığı öğrenildi. 

Bunların yanı sıra, Yamagami’nin evinde çeşitli el yapımı bombalar bulunduğu, silahlı saldırıdan önce bir bombalı saldırı hazırlığında da olduğu aktarıldı. 

Nara polisi, Abe’nin vurulma alanının yakınında bir kampanya minibüsünde kurşun delikleri bulduğunu ve bunların Yamagami'den olduğuna inandığını açıkladı. 

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 9

KOMŞULARIYLA NEREDEYSE HİÇ KONUŞMUYORDU

Öte yandan Yamagami, küçük apartmanlardan oluşan bir binanın sekizinci katında yaşıyordu. Binanın Zemin katında müşterilerin içki içmek ve kadın eskortlarla sohbet etmek için para ödediği mekanlar yer alıyordu. Asansör ise üçüncü katta durdu için Yamagami evine girip çıkarken merdiven kullanıyor ve komşularıyla karşılaşıyordu. 

Reuters, Yamagami’nin alt komşusu olan , 69 yaşında bir kadının, onu Abe'nin öldürülmesinden üç gün önce gördüğünü yazdı. Kadın, "Merhaba dedim ama beni görmezden geldi. Maske takmadan sadece yere bakıyordu. Gergin görünüyordu Bir şey onu rahatsız ediyormuş gibi görünüyordu" diye konuştu. 


Yamagami'den iki kapı ötede oturan ve adını Mai olarak veren Vietnamlı bir kadın ise "Onu birkaç kez gördüm. Asansörde ona selam verdim ama bir şey söylemedi” dedi.

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 10

DONANMADA SİLAH DENEYİMİ

Japonya donanması sözcüsü Tetsuya Yamagami adlı bir kişinin 2002'den 2005'e kadar Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev yaptığını bildirdi. Ancak, katilin aynı kişi olup olmadığını söylemeyi reddetti.

Sözcü, donanmada kayıtlı olan Yamagami'nin güneybatıdaki büyük bir donanma üssü olan Sasebo'daki bir eğitim birimine katıldığını, daha sonra Hiroşima'da bir eğitim gemisine atandığını söyledi. 

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 11

Üst düzey bir donanma subayı Reuters'e verdiği demeçte, "Öz Savunma Kuvvetleri üyeleri hizmetleri sırasında yılda bir kez gerçek mühimmatla eğitim alıyorlar. Ayrıca silahların arızalarını ve bakımlarını da yapıyorlar Ancak bunu yaparken emirleri yerine getirdiklerinden, silah yapabilecek kadar bilgi sahibi olduklarına inanmak zor. Uzun süre hizmet eden ordu askerleri bile silah yapmayı bilmiyorlar” diye konuştu.

Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu - 12

Mainichi gazetesinin bildirdiğine göre ise  Yamagami donanmadan ayrıldıktan bir süre sonra bir personel şirketine kaydoldu ve 2020'nin sonlarında Kyoto'daki bir fabrikada forklift operatörü olarak çalışmaya başladı.

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