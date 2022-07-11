Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu

Diğer taraftan, japon basını tarafından yapılan haberlerde 41 yaşındaki Yamagami’nin ateşli silahların nasıl yapıldığı internette aradığını ve çevrimiçi olarak malzeme ve barut sipariş ettiği belirtildi.

Nara eyalet polisinden yetkililer ise Abe’yi öldüren silahın 40'a 20 santimetre ölçülerinde olduğunu ve metal ve ahşap gibi malzemelerden yapıldığını söyledi. Polis, ayrıca kurşunların da elle yapılmış olma olasılığını dışlamadı, ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.