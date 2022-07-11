Shinzo Abe'nin katili Tetsuya Yamagami'nin katliama hazırlandığı ortaya çıktı: Evinde el yapımı silahlar ve bombalar bulundu

Haberler - ntv.com.tr 11.07.2022 - 12:44
Uzmanlar, eski Japon başbakanı Shinzo Abe'yi el yapımı bir silahla öldüren Tetsuya Yamagami’nin silahı ahşap ve metal borular gibi hazır malzemeleri aldıktan sonra bir veya iki gün içinde yapmış olabileceğini söyledi.
Söz konusu saldırı, yasaların vatandaşların ateşli silah satın almasının veya bulundurmasının neredeyse tamamen engellediği bir ülkede bile silah şiddetinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını gösterdi.
Bununla birlikte, son yıllarda Japonya'da insanların yasa dışı olarak silah yaptıkları bazı vakalar yaşandı. Ancak yine de, Japonya'da silahlı suçlar çok nadir gerçekleşti. Polis verilerine göre geçen yıl sekizi gangsterlerin karıştığı 10 silahlı saldırı olayı yaşandı. Bu olaylarda, bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Nihon Üniversitesi'nde kriz yönetimi ve terörizm konusunda uzmanlaşmış profesör Mitsuru Fukuda, "3 boyutlu yazıcı ile silah yapımı ve bomba üretimi günümüzde dünyanın her yerinden internetten öğrenilebiliyor" dedi.
Abe'nin vurulmasında kullanılan silahın görüntülerini analiz eden Fukuda, "Boru gibi parçalar elde edildikten sonra bu tip silahlar iki ile üç gün içinde yapılabilir" dedi.
Diğer taraftan, japon basını tarafından yapılan haberlerde 41 yaşındaki Yamagami’nin ateşli silahların nasıl yapıldığı internette aradığını ve çevrimiçi olarak malzeme ve barut sipariş ettiği belirtildi.
Nara eyalet polisinden yetkililer ise Abe’yi öldüren silahın 40'a 20 santimetre ölçülerinde olduğunu ve metal ve ahşap gibi malzemelerden yapıldığını söyledi. Polis, ayrıca kurşunların da elle yapılmış olma olasılığını dışlamadı, ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Yamagami’nin evine baskın yapan polisler,zanlının evindeki beş el yapımı silaha el koydu.
Öte yandan Yamagami polislere, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiği ve eski başbakan Abe’nin bu tarikatla bağlantısı olduğu için cinayet işlediğini söyledi.
Yamagami, "Annem dini bir gruba katıldı ve ben buna içerledim" dedi. Japon medyası, söz konusu dini grubun adını açıklamadı.
Ancak, Yamagami'nin el yapımı silahlarla dini grubun üyelerinden birini de hedeflediği ve katliam için aylarca hazırlık yaptığını açıklandı. Ayrıca, Yamagami’nin bir gün önce Nara’dan yaklaşık 200 km uzaktaki Abe’nin diğer seçim kampanyası etkinliklerine katıldığı öğrenildi.
Bunların yanı sıra, Yamagami’nin evinde çeşitli el yapımı bombalar bulunduğu, silahlı saldırıdan önce bir bombalı saldırı hazırlığında da olduğu aktarıldı.
Nara polisi, Abe’nin vurulma alanının yakınında bir kampanya minibüsünde kurşun delikleri bulduğunu ve bunların Yamagami'den olduğuna inandığını açıkladı.
Öte yandan Yamagami, küçük apartmanlardan oluşan bir binanın sekizinci katında yaşıyordu. Binanın Zemin katında müşterilerin içki içmek ve kadın eskortlarla sohbet etmek için para ödediği mekanlar yer alıyordu. Asansör ise üçüncü katta durdu için Yamagami evine girip çıkarken merdiven kullanıyor ve komşularıyla karşılaşıyordu.
Reuters, Yamagami’nin alt komşusu olan , 69 yaşında bir kadının, onu Abe'nin öldürülmesinden üç gün önce gördüğünü yazdı. Kadın, "Merhaba dedim ama beni görmezden geldi. Maske takmadan sadece yere bakıyordu. Gergin görünüyordu Bir şey onu rahatsız ediyormuş gibi görünüyordu" diye konuştu.
Yamagami'den iki kapı ötede oturan ve adını Mai olarak veren Vietnamlı bir kadın ise "Onu birkaç kez gördüm. Asansörde ona selam verdim ama bir şey söylemedi” dedi.
Japonya donanması sözcüsü Tetsuya Yamagami adlı bir kişinin 2002'den 2005'e kadar Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev yaptığını bildirdi. Ancak, katilin aynı kişi olup olmadığını söylemeyi reddetti.
Sözcü, donanmada kayıtlı olan Yamagami'nin güneybatıdaki büyük bir donanma üssü olan Sasebo'daki bir eğitim birimine katıldığını, daha sonra Hiroşima'da bir eğitim gemisine atandığını söyledi.
Üst düzey bir donanma subayı Reuters'e verdiği demeçte, "Öz Savunma Kuvvetleri üyeleri hizmetleri sırasında yılda bir kez gerçek mühimmatla eğitim alıyorlar. Ayrıca silahların arızalarını ve bakımlarını da yapıyorlar Ancak bunu yaparken emirleri yerine getirdiklerinden, silah yapabilecek kadar bilgi sahibi olduklarına inanmak zor. Uzun süre hizmet eden ordu askerleri bile silah yapmayı bilmiyorlar” diye konuştu.
Mainichi gazetesinin bildirdiğine göre ise Yamagami donanmadan ayrıldıktan bir süre sonra bir personel şirketine kaydoldu ve 2020'nin sonlarında Kyoto'daki bir fabrikada forklift operatörü olarak çalışmaya başladı.