Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200"

"DAHA ORGANİZE ÇALIŞIYORLAR"

Google Cloud Security yetkilileri de mevcut savaş ortamında İran bağlantılı hacker gruplarının daha organize ve agresif şekilde hareket ettiğini belirtiyor.

Savaşın geleneksel cephelerinden farklı olarak siber saldırılar, hem fiziksel mesafeyi hem de uluslararası sınırları aşarak daha geniş bir etki alanı yaratıyor.

SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Tüm bu gelişmeler, İsrail-İran çatışmasının dijital çağın tüm araçlarını kapsayan bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor.

Siber alanın önümüzdeki günlerde savaşın seyrini belirleyebilecek yeni bir cephe haline gelmesi bekleniyor.