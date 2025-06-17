Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200"
İsrail-İran savaşı dijital cepheye de taşındı. Sahte uyarılar, dijital suikast operasyonları ve yüzde 700 artan siber saldırılar, savaşın artık görünmeyen bir cephede sürdüğünü kanıtlıyor.
SAVAŞ BOYUT DEĞİŞTİRİYOR
İsrail ve İran arasında beşinci gününe giren çatışmalarda sadece füzeler ve hava saldırıları değil, dijital saldırılar da sahnede.
Son günlerde yaşanan gelişmeler, savaşın artık siber ve psikolojik boyutlara da taşındığını gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, ülke genelinde vatandaşların telefonlarına sahte acil durum mesajları gönderildiğini açıkladı.