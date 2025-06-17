Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200"

İsrail-İran savaşı dijital cepheye de taşındı. Sahte uyarılar, dijital suikast operasyonları ve yüzde 700 artan siber saldırılar, savaşın artık görünmeyen bir cephede sürdüğünü kanıtlıyor.

Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200" - 1

SAVAŞ BOYUT DEĞİŞTİRİYOR

İsrail ve İran arasında beşinci gününe giren çatışmalarda sadece füzeler ve hava saldırıları değil, dijital saldırılar da sahnede.

Son günlerde yaşanan gelişmeler, savaşın artık siber ve psikolojik boyutlara da taşındığını gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, ülke genelinde vatandaşların telefonlarına sahte acil durum mesajları gönderildiğini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200" - 2

HÜKÜMET SİSTEMİ TAKLİT EDİLDİ

Hükümetin “Oref Alert” sistemi taklit edilerek gönderilen bu mesajlarda, “Sığınaklarda terör saldırısı olasılığı var. İkinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaktan kaçının.” ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, bu mesajların halkı paniğe sürüklemeyi hedefleyen bir psikolojik harekat unsuru olduğunu ve İran bağlantılı gruplar tarafından sızdırıldığını öne sürdü.

Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200" - 3

GÖZLER İSRAİL'İN HAMLESİNE ÇEVRİLDİ

İsrail'in İran'da onlarca kilit isme suikast düzenlemesi dikkatleri İsrail istihbaratına çevirdi.

Birim 8200 adlı elektronik istihbarat grubunun İran'daki suikastlarda kilit rol oynadığı ifade ediliyor.

Bu istihbarat birimi, dijital saldırılara da yanıt verebilir.

Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200" - 4

"BİRİM 8200" NASIL ÇALIŞIYOR?

İran'a yönelik üst düzey suikastların istihbaratını İsrail haber alma teşkilatının gizli unsurlarından "Birim 8200"ün topladığı iddia edildi.

Tahran'da geçen yıl suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin izlenmesi ve Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılmasında da rol alan birimin, 20 üst düzey iranlı komutanın öldürülmesini ve 14 nükleer bilimcinin adreslerinin tespit edilmesini de sağladığı belirtiliyor.

Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200" - 5

İSRAİL'İN ELEKTRONİK CASUSLARI

1940'lı yıllarda kurulan Birim 8200, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin elektronik sinyal toplama, kod çözme ve elektronik casusluktan sorumlu istihbarat teşkilat birimi olarak tanımlanıyor.

İsrail ordusunda elektronik savaşa liderlik etmekten sorumlu olan bu birim dünyadaki ilk teknik istihbarat teşkilatı olarak değerlendiriliyor.

Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200" - 6

ELEKTRONİK HARP NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Birimin suikast öncesinde hedeflerin cep telefonu trafiği, sosyal medya geçmişi, e-posta kayıtları ve seyahat rotalarını incelediği, operasyon sırasında ise Drone'ları kontrol ettiği, sinyal karıştırma gibi elektronik harp yürüttüğü belirtiliyor.

5 bin ila 8 bin personele sahip Birim 8200'ün kriptografi konusunda dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarından birine sahip olduğu biliniyor.

Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200" - 7

İRAN'IN SİBER SALDIRILARI DA YÜZDE 700 ARTTI

İsrail merkezli siber güvenlik firması Radware’in verilerine göre, İsrail’in İran’a yönelik operasyon başlattığı 13 Haziran’dan bu yana ülkeye yönelik siber saldırılarda yüzde 700 oranında artış yaşandı.

Bu saldırılar arasında hükümet siteleri, bankalar, telekomünikasyon şirketleri ve enerji altyapısı gibi hayati öneme sahip kurumlar hedef alındı.

Radware, savaşın uzaması halinde siber saldırıların artarak devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Siber savaş resmen başladı: Suikastların ardındaki gölge "Birim 8200" - 8

"DAHA ORGANİZE ÇALIŞIYORLAR"

Google Cloud Security yetkilileri de mevcut savaş ortamında İran bağlantılı hacker gruplarının daha organize ve agresif şekilde hareket ettiğini belirtiyor.

Savaşın geleneksel cephelerinden farklı olarak siber saldırılar, hem fiziksel mesafeyi hem de uluslararası sınırları aşarak daha geniş bir etki alanı yaratıyor.

SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Tüm bu gelişmeler, İsrail-İran çatışmasının dijital çağın tüm araçlarını kapsayan bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor.

Siber alanın önümüzdeki günlerde savaşın seyrini belirleyebilecek yeni bir cephe haline gelmesi bekleniyor.

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