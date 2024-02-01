Siber suçlar dosyası kabarıyor: Sanal adam kaçırma trendi
Son dönemde yaşanan vakalarla gündeme oturan sanal adam kaçırma siber suç şebekelerinin yeni trendi haline geliyor. Saldırganlar hedef seçtikleri kurbanları özel hayatlarına ilişkin bilgileri yaymakla tehdit ederek fidye talep ediyor. Suçlular önceleri düzensiz göçmenleri ve ana dili İngilizce olmayanlar gibi savunmasız kişileri hedef alırken artan vakalar hedef kitlenin değiştiğini gösteriyor.
Son dönemde yaşanan vakalarla gündeme oturan sanal adam kaçırma siber suç şebekelerinin yeni trendi haline geliyor.
Sanal adam kaçırma, kişinin fiilen kaçırılmadığı yeni bir siber suç yöntemi.
Çevrim içi saldırganlar hedef seçtikleri kurbanları özel hayatlarına ilişkin bilgileri yaymakla tehdit ediyor.
Fidyeciler genellikle kurbanları, aileleri veya kendi haklarındaki bilgi ve fotoğrafları yaymakla tehdit ederek itaat etmeye zorluyor.
Yakınlarından fidye talep etmek için kurbanları kendilerini izole etmeye mecbur bırakıyor.