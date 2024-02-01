Siber suçlar dosyası kabarıyor: Sanal adam kaçırma trendi

SANAL ADAM KAÇIRMADAN NASIL KORUNURUZ?

Özellikle ABD'de artan vakaların ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kaçırılma için fidye istenen bireylerin, sakin kalarak kişiye sosyal medya üzerinden veya başka bir telefondan ulaşmaya çalışmalarını tavsiye ediyor.

Uzmanlar, aramaların genellikle kaçırıldığı iddia edilen kişinin telefonundan gelmediğini ve arayanların muhataplarını telefonda tutmak ve kaçırılan kişiye ulaşmalarını engellemek için "büyük çaba" harcadığını söylüyor.

Olası bir durumda, kurbanla doğrudan konuşmayı talep etmek ve "Evcil hayvanınızın adı ne?" gibi sadece kaçırıldığı iddia edilen kişinin bilebileceği sorular sormanın faydalı olabileceği belirtiliyor.

Kişinin kendisi ya da ailesi hakkında bilgi paylaşmaktan kaçınılması öneriliyor.