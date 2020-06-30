Sibirya Antalya’yı aratmıyor: Dünyanın en soğuk bölgesinde plaj havası

120 YIL BOYUNCA GÖRÜLMEDİ

Bu bölge 1891'den bu yana meteorolojik yöntemlerle takip ediliyor. Buna göre, Yakutsk'ta kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 64, en yüksek sıcaklık rekoru ise daha önce 30 derece civarında kaydedildi.

Ancak, uzmanlar, 2020'ye kadar ölçüm yapılan 120 yıl boyunca 38 derecelik bir sıcaklığın görülmediğini söyledi.