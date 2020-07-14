Sibirya yanıyor: Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

9 DERECE OLAN YERİN SICAKLIĞI 38 DERECEYE ÇIKMIŞTI

Geçtimiz Haziran ayında Dünya’nın en soğuk bölgesi olan Sibirya’da art ardına sıcaklık rekoru kırılmış ve ortama sıcaklığın 9 derece olduğu Yakutsk’ta termometreler 38 dereceyi göstermişti.

67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında ise tespit edilen 38 santigratlık sıcaklık 66,5 enleminden başlayan Kuzey Kutbu dairesinde ölçülen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçmişti.

Ardından araştırmacılar, dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınan Sibirya’daki durumun endişe verici olduğunu açıklayarak, durumun küresel çapta 2020'nin dünyanın en sıcak yılı olmasına neden olacağı konusunda uyarmıştı.