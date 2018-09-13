1 Sovyetler Birliği döneminde 1981 yılında yapılan "Zapad-81" tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat "Vostok-2018"de 297 bin asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

2 Sibirya'nın doğusunda düzenlenen Rusya'nın en büyük askeri tatbikatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'la birlikte izledi.

3 Batı ülkeleri ve NATO'nun "Vostok-2018"le ilgili eleştirilerine cevap veren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya barışçıl bir ülke, bizim saldırgan bir planımız yok ve olmayacak" dedi.

4 Rus ordusunun ulusal egemenliğini korumaya kararlı olduğunu vurgulayan Putin, kendi güvenliğimizle birlikte, müttefiklerimizi de korumaya kararlıyız açıklaması yaptı.

5 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatbikatı komuta merkezinde dürbünle takip etti.

6 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Çin ile düzenli şekilde askeri tatbikat yapmak için anlaştıklarını söyledi.

7 TASS haber ajansına göre Şoygu, Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile Vostok-2018 askeri tatbikatının yapıldığı Tsugol poligonunda buluştu.

8 Şoygu, "Vostok-2018" askeri tatbikatı dahilinde Rus-Çin askeri işbirliğine dikkati çekerek, “Bu şekilde düzenli olarak askeri tatbikat yapma hususunda anlaştık” dedi.

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Çin Savunma Bakanı Fenghe de, iki ülkenin askeri işbirliğinin hem süratli hem de stratejik olduğunu ifade etti.

10 Rusya, Çin'i de yanına alarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri tatbikatı "Vostok-2018"a pazartesi başladı.

11 297 bin asker ve 1000 savaş uçağıyla gerçekleştirilen tatbikatı NATO "agresif" bir davranış olarak niteleyerek kınadı.

12 Rusya'nın Çin'i de yanına alarak askeri tatbikat yapması ABD'ye "gözdağı" olarak nitelendiriliyor.

13 1000 UÇAK VE 80 SAVAŞ GEMİSİ Rusya askeri tatbikatta, Su-34 savaş uçakları ile Su-35 bombardıman uçaklarının yanı sıra savaş helikopterleri ile insansız hava araçlarını da kullanıyor. Tatbikatta Pasifik ve Kuzey Denizi'nden getirilen 80 savaş gemisi de eşlik ediyor.

14 Tatbikatta denizde de Rus filosunun Suriye'de kullanılmış olan Kalibr füzeleri ile donatılmış birkaç fırkateyn konuşlandırıldı.

15 NATO'DAN RUSYA'YA KINAMA NATO ise, Vostok-2018 tatbikatının büyük ölçekli çatışmaya odaklandığını, bunun da Moskova yönetiminin son dönemde gösterdiği daha "agresif" davranış biçimiyle uyumlu olduğunu ileri sürmüştü.

16 "Vostok-2018" tatbikatı başlamadan önce açıklama yapan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, tüm ülkelerin güvenlik güçleriyle tatbikat yapma hakkına sahip olduğunu, ancak bunun "şeffaf ve öngörülebilir" bir şekilde yapılmasının kilit önem arz ettiğini vurgulamıştı.

17 Yetkililerin mayısta yapılan NATO-Rusya Konseyi'nde Vostok-2018 tatbikatını görüştüğünü anımsatan Lungescu, Rusya'nın bu çerçevede "Vostok-2014"ten çok daha kapsamlı bir tatbikat yapacağı bilgisini paylaştığını ifade etmişti.

18 NATO'nun "Vostok-2018" de dahil tüm Rus tatbikatlarını "yakından takip ettiğini" belirten Lungescu, "Vostok tatbikatı Rusya'nın büyük ölcekli çatışmaya odaklandığını gösteriyor. Bu da son dönemde gördüğümüz bir davranış biçimiyle uyuşuyor; Savunma bütçesi ve askeri varlığını artıran daha agresif bir Rusya" demişti.

19 Rusya'nın son dönemde özellikle Baltık Denizi, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ciddi bir askeri yığınak yaptığına dikkati çeken NATO sözcüsü Oana Lungescu, Ukrayna ve Gürcistan'daki gelişmeler ışığında Rusya'nın komşularına karşı askeri güç kullanmaya da hazır olduğuna vurgu yapmıştı.

20 ÇİN VE MOĞOLİSTAN DA KATILIYOR Çin'in yanısıra Moğolistan da askeri birlikleriyle "Vostok-2018" askeri tatbikatında yer alıyor.

21 "Vostok-2018"in Sovyetler Birliği döneminde 1981'de yapılan "Zapad-81" tatbikatından bu yana Rusya'nın en yüksek katılımlı askeri tatbikatı olması öngörülüyor.

22 ZAPAD-81 İLE KARŞILAŞTIRILIYOR Tatbikat Rus ordusunun, Sovyet döneminde 1981 yılında yapılan ve 100 bin ile 150 bin arası Varşova Paktı askerinin de yer aldığı "Zapad-81" (Batı-81) ile karşılaştırılıyor.

23 Rusya'nın bölgedeki önceki askeri tatbikatı Vostok-2014'e 155 bin asker katılmıştı.

24 Ülkenin geçen yıl Doğu Avrupa'daki savaş oyunları Zapad-2017'ye Moskova'ya göre 12 bin 700 asker katıldı.

25 Ukrayna ve Baltık ülkeleri, gerçek sayının çok daha büyük olduğunu söyledi.

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