Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı
ntv.com.tr
Madenciliğin tek geçim kaynağı olduğu Sibirya'nın Kemerova kentinde, siyah kar yağdı.
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1Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerova kentinde siyah kar yağdı.
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2Kentte büyük panşk yaşanırken, bölge sakinleri karda oynayan çocukların zehirlenmesinden endişe duyuyor.
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3Yetkililer siyah yağan karı, bölgedeki kömür işleme tesislerine bağladılar.
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4Bölgedeki tesislerden birinin yöneticisi, Sibirya Times’ yaptığı açıklamada, işlenen kömürün tozunun dışarı sızmasını önlemek için kullanılan bir kalkanın kırıldığını ve sızan kurum nedeniylesiyah kar yağışının gerçekleştiğini söyledi.
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5Bölgedeki tek geçim kaynağı madencilik ve basında, çevre kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaştığı haberleri yapılıyor.
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