NTV

Sibirya'da yağan siyah kar panik yarattı

ntv.com.tr

Madenciliğin tek geçim kaynağı olduğu Sibirya'nın Kemerova kentinde, siyah kar yağdı.

  • 1

    Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerova kentinde siyah kar yağdı.
  • 2

    Kentte büyük panşk yaşanırken, bölge sakinleri karda oynayan çocukların zehirlenmesinden endişe duyuyor.
  • 3

    Yetkililer siyah yağan karı, bölgedeki kömür işleme tesislerine bağladılar.


  • 4

    Bölgedeki tesislerden birinin yöneticisi, Sibirya Times’ yaptığı açıklamada, işlenen kömürün tozunun dışarı sızmasını önlemek için kullanılan bir kalkanın kırıldığını ve sızan kurum nedeniylesiyah kar yağışının gerçekleştiğini söyledi.
  • 5

    Bölgedeki tek geçim kaynağı madencilik ve basında, çevre kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaştığı haberleri yapılıyor.
  • 6

  • 7

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin